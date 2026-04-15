Міністр війни США знову пропустить засідання "Рамштайну"

У Пентагоні показують, що пріоритет для них зараз не в Україні.

Глава Пентагону Піт Геґсет
Фото: EPA/UPG

Видання Politico стверджує, що міністр війни Сполучених Штатів Піт Геґсет вдруге поспіль не буде брати участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Як і у лютому, замість Геґсета США представлятиме керівник відділу політики міністерства Елбрідж Колбі, який приєднається засобами відеозв'язку. 

За останній рік голова Пентагону відвідував засідання "Рамштайну" лише епізодично. У цьому вбачають ставлення Вашингтона до озброєння України не як до одного з ключових пріоритетів. Також в адміністрації Дональда Трампа хотіли б, щоб це питання більше брала на себе Європа.

Загалом засідання у середу, проведене у віртуальному форматі, збере понад 50 міністрів оборони країн Контактної групи. Очолюватимуть його голови відповідних відомств Німеччини Борис Пісторіус та Великої Британії Джон Гілі. 

Окрім Геґсета, не зможе взяти участь у "Рамштайні" командувач силами НАТО генерал Алексус Гринкевич. Замість нього будуть маршал ВПС Британії Джонні Стрінгер та генерал-майор німецьких збройних сил Ульф Гаусслер.

У Пентагоні напередодні "Рамштайну" попередили країни, які долучені до ініціативи PURL, що постачання американської зброї до України може бути перерване через надання пріоритету війні в Ірані. Проте поки поставки тривають без змін.

