Генштаб: 184 атаки відбулось на фронті від початку доби

Кількість ворожих атак значно збільшилась за останні дні. Найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

184 бойових зіткнення зафіксовані на фронті від початку доби 14 квітня.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 41 авіаційний удар, скинув 145 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3035 дронів-камікадзе та здійснив 1926 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках триває одне боєзіткнення; крім цього, ворог здійснив 55 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Лиман. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбивали вісім ворожих штурмів у напрямку Курилівки, Куп’янська-Вузлового, Нової Кругляківки, Загризового, Богуславки, Новоплатонівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали вісім спроб загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве та Діброва. Один бій ще триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбивали чотири штурми окупантів у бік населених пунктів Закітне, Озерне та Різниківка, два з них ще тривають.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Федорівка Друга, Бондарне, Маркове.

Сили оборони відбили 24 ворожі штурми на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Іванопілля, Іллінівка, Яблунівка, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Білицьке, Шевченко, Гришине, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Дорожнього й Сергіївки. Шість боєзіткнень триває дотепер.За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 52 окупанти та 21 – поранено; знищено дві одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки, три укриття особового складу, пошкоджено дві гармати, сім одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 57 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 119 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти 10 разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Вербове, Новогригорівка, Калинівське, Злагода. Авіаційного удару зазнали околиці населеного пункту Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 10 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Гіркого, Добропілля, Залізничного. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоукраїнка, Широке, Новоселівка, Рівне, Долинка.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Омельник, Новоіванівка, Комишуваха.

На Придніпровському напрямку ворог проводив чотири марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.