Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
нова країнаВсе погано, але надії немає
Суспільство / Війна

На Великдень правоохоронці евакуювали з Херсонщини 6 людей

Евакуація проходила в складних умовах через постійні обстріли.

На Великдень правоохоронці евакуювали з Херсонщини 6 людей
Фото: Нполіія

12 квітня з Милівської громади Херсонщини поліцейські евакуювали шістьох людей та собаку.

Про це повідомили в Національній поліції.

Евакуаційна вивезла з обстрілюваного населеного пункту трьох чоловіків та трьох жінок віком від 28 до 75 років. Разом із ними евакуювали й собаку, якого люди не захотіли залишати у небезпеці.

Як повідомили в Поліції, евакуація проходила у складних умовах. Виїзди здійснювали на броньованому автомобілі, тому що територія постійно перебуває під обстрілами. 

"За словами місцевих жителів, залишатися у селі вже неможливо. Обстріли та атаки безпілотників не дають змоги нормально жити, працювати на городі чи навіть вийти з дому без ризику для життя. Люди виснажені постійним страхом, тому прийняли рішення виїжджати", - йдеться в повідомленні.

Евакуйованих доправили до безпечніших населених пунктів. Деякі з них також потребують медичної допомоги, яку зможуть отримати вже найближчим часом.

  • Двоє мешканців Херсонщини загинули, і ще 14 поранені через агресію РФ за минулу добу. Ворог обстріляв 40 населених пунктів.
