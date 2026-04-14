12 квітня з Милівської громади Херсонщини поліцейські евакуювали шістьох людей та собаку.

Про це повідомили в Національній поліції.

Евакуаційна вивезла з обстрілюваного населеного пункту трьох чоловіків та трьох жінок віком від 28 до 75 років. Разом із ними евакуювали й собаку, якого люди не захотіли залишати у небезпеці.

Як повідомили в Поліції, евакуація проходила у складних умовах. Виїзди здійснювали на броньованому автомобілі, тому що територія постійно перебуває під обстрілами.

"За словами місцевих жителів, залишатися у селі вже неможливо. Обстріли та атаки безпілотників не дають змоги нормально жити, працювати на городі чи навіть вийти з дому без ризику для життя. Люди виснажені постійним страхом, тому прийняли рішення виїжджати", - йдеться в повідомленні.

Евакуйованих доправили до безпечніших населених пунктів. Деякі з них також потребують медичної допомоги, яку зможуть отримати вже найближчим часом.