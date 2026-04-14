Президент України Володимир Зеленський 14 квітня підписав закон, який звільняє українців від нарахувань за житлово-комунальні послуги у разі пошкодження або знищення їхньої нерухомості внаслідок збройної агресії РФ.

Як ідеться в картці документа на сайті парламенту, Рада підтримала закон у березні цього року.

Норми закону діятимуть протягом воєнного стану та одного року після його завершення.

Як ідеться в законі, підставою для зупинення платежів є офіційне повідомлення від місцевої влади або військової адміністрації. Посадовці зобов’язані проводити обстеження пошкоджених об’єктів (квартир, гаражів, нежитлових приміщень) та фіксувати факт неможливості їх експлуатації. Результати обстежень передаватимуться податковій службі, виконавцям комунальних послуг, управителям будинків та ОСББ.

Відповідно до закону, нарахування змінюються таким чином:

якщо майно визнано знищеним і не підлягає відновленню, нарахування плати за житлово-комунальні послуги припиняється повністю.

якщо майно пошкоджене або його експлуатація загрожує життю людей, плата за комунальні послуги та абонентське обслуговування не нараховується протягом усього періоду відновлювальних робіт.

Плата за житлову послугу (утримання будинку) може бути зупинена або відкоригована за рішенням зборів співвласників.

Нарахування відновлюють лише після завершення ремонту й отримання висновку про можливість безпечного проживання. Дата відновлення експлуатації об’єкта також фіксується у відповідному повідомленні.

Крім комунальних платежів, акт комісійного обстеження є підставою для зупинення нарахування податку на нерухоме майно. Також загальні збори ОСББ отримали право повністю або частково звільняти власників пошкодженого майна від сплати внесків і платежів до об'єднання. Наразі в Україні понад три мільйони людей мають пошкоджене або зруйноване житло, і підписаний закон має зняти з них фінансовий тягар за послуги, якими вони фактично не можуть користуватися, зазначили у пояснювальній записці автори законопроєкту.