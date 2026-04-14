Україна та Німеччина узгодили новий масштабний пакет співпраці в оборонній сфері на €4 млрд

Україна та Німеччина узгодили новий масштабний пакет співпраці на €4 млрд, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
“Провів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на €4 млрд — для посилення ППО, розвитку далекобійних спроможностей та спільного виробництва дронів”, — повідомив Федоров.
Під час візиту підписали три важливі угоди з Німеччиною:
Посилення ППО
Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot — це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО.
Розвиток Deep-strike
Домовилися про €300 млн інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння.
Виробництво дронів
У межах ініціативи Build with Ukraine запускаємо спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. На першому етапі — 5 000 дронів для Сил оборони.
“Вдячний Борису Пісторіусу за лідерство й системну підтримку. Це win-win співпраця, що посилює оборону України та безпеку всієї Європи”, — зауважив Федоров.
- Сьогодні Володимир Зеленський та українська делегація прибули з візтом до Німеччини. Канцлер Фрідріх Мерц на спільній пресконференції повідомив, що Німеччина надасть Україні нові військові пакети допомоги. Країни підписали 10 двосторонніх документів між міністерствами оборони та економіки. Відносини підняті на рівень стратегічного партнерства, аби вчитися одне в одного та інвестувати в спільне майбутнє.