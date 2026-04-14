Головне за ніч та ранок вівторка, 14 квітня: 125 боєзіткнень, атака на Одещину, блекаут на ЗАЕС

Нічна повітряна атака , 125 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 125 бойових зіткнень.

Найбільше – на Костянтинівському (17) і Покровському (21) напрямках.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу окупантів.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 820 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 312 960 солдатів.

У ніч на 14 квітня російські війська вчергове атакували ударними безпілотниками Одеську область, зокрема об’єкти портової інфраструктури в Ізмаїлі.

Про це написали у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер та віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"На території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал, баржу. Ушкоджень зазнало й портове обладнання. Внаслідок влучань зруйновано будівлю СТО з подальшим загоранням. Знищено 2 пасажирські автобуси, 7 легкових автомобілів", – розповів Олег Кіпер.

Під удар потрапили 6 приватних будинків, у них пошкоджено покрівлі. Також пошкоджено автомобіль "швидкої допомоги".

У ніч на 14 квітня (з 18:00 13 квітня) противник атакував чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Донецької області. 129 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів запустив із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ, ТОТ Донецьк, Чауда – ТОТ АР Крим. Близько 90 із запущених дронів – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила та подавила керовану авіаційну ракету та 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих на 5 локаціях. Інформацію щодо трьох ворожих ракет уточнюють.

Сьогодні, 14 квітня, на Запорізькій АЕС стався повний блекаут через відключення останньої зовнішньої лінії електропередач. Через півтори години електропостачання відновили, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Сьогодні вранці Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) втринадцяте за час військового конфлікту втратила все зовнішнє електропостачання після відключення останньої зовнішньої лінії електропередач», – йдеться у повідомленні. Аварійні дизельні генератори станції негайно запрацювали.

Зазначається, що команда МАГАТЕ на станції стежить за ситуацією, і агентство продовжує консультації з обома сторонами, щоб встановити припинення вогню на місці для ремонту на іншій лінії електропередач для ЗАЕС.

Президент підписав закон про продовження дії військового збору.

Документ встановлює, що військовий збір діятиме ще три роки після завершення війни.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував хід перемовин з іранською стороною щодо припинення війни на Близькому Сході.

Як пише BBC, республіканець заявив, що блокування Тегераном Ормузької протоки було "актом економічного тероризму". При цьому він додав, що це "гра, в яку можуть грати двоє", маючи на увазі оголошення Дональдом Трампом морської блокади Ірану за принципом того, що іранські судна "нікуди не пройдуть" - хоча президент США багаторазово повторював, що ісламська республіка вже не має флоту після ударів американських сил.

Коментатори звернули увагу на невдалу риторику Венса, з якої нібито випливає, що Вашингтон відповідає тероризмом на тероризм.

