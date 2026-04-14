Росіяни обстріляли адміністративні будівлі в центрі Чернігова

Вранці 14 квітня російських "шахед" влучив в адміністративну будівлю в центрі Чернігова. Там вибиті вікна і пошкоджені двері.

Після цього окупанти атакували й інші адміністративні будвілі. Про це повідомив у Telegram керівник МВА Дмитро Брижинський.

"У результаті вибухів в Чернігові станом на зараз поранено 2 людини: жінка з пораненням гомілки та чоловік з пораненням руки. Обох госпіталізовано", – сказав він.

Чернігів – не єдиний облцентр, що зазнав ударів нині. Також росіяни обстріляли Херсон і Дніпро. Окрім того, били по Кривому Рогу.