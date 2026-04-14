Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за добу вбив одного та поранив трьох меншканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 347 людей, у тому числі 37 дітей.

Фото: vin.hsc.gov.ua

Ворог за минулу добу вбив одного та поранив трьох меншканців Донеччини. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 13 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 14 квітня.

Покровський район. Численних руйнувань зазнали Добропільська і Шахівська громади.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку і 2 автівки. У Краматорську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 приватні будинки. У Михайлівці Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці і Костянтинівці пошкоджено по приватному будинку.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено 2 приватні будинки.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies