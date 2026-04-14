Ворог за добу вбив одного та поранив трьох меншканців Донеччини

Ворог за минулу добу вбив одного та поранив трьох меншканців Донеччини.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 13 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 14 квітня.
Покровський район. Численних руйнувань зазнали Добропільська і Шахівська громади.
Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку і 2 автівки. У Краматорську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 приватні будинки. У Михайлівці Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці і Костянтинівці пошкоджено по приватному будинку.
Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено 2 приватні будинки.