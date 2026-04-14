Ворог за добу вбив одного та поранив трьох меншканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 347 людей, у тому числі 37 дітей.

Ворог за минулу добу вбив одного та поранив трьох меншканців Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 13 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 14 квітня.

Покровський район. Численних руйнувань зазнали Добропільська і Шахівська громади.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку і 2 автівки. У Краматорську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 приватні будинки. У Михайлівці Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці і Костянтинівці пошкоджено по приватному будинку.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено 2 приватні будинки.