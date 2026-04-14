Внаслідок російських обстрілів Сумщини за добу є загиблий та постраждалий серед мирних жителів

Протягом доби, з ранку 13 квітня до ранку 14 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 26 населених пунктах в 14 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалий серед мирних жителів:
- У Глухівській громаді через удар ворожого безпілотника по автівці загинув 39-річний чоловік.
- У Білопіллі внаслідок влучання ворожого БпЛА в автомобіль поранений 40-річний чоловік.
- Медичну допомогу в закладі охорони здоров’я отримали ще четверо дітей: двоє 4-річних дівчаток та хлопці 14 і 15 років, які постраждали внаслідок атаки ворожого БпЛА у Сумській громаді 10 квітня.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Бездрицька
- Юнаківська
- Миколаївська сільська
- Білопільська
- Краснопільська
- Березівська
- Глухівська
- Есманьська
- Шосткинська
- Новослобідська
- Боромлянська
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шосткинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні житлові будинки, нежитлові приміщення, автомобілі, автобуси, трактори;
- в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- у Глухівській громаді знищено вантажний автомобіль, пошкоджено приміщення магазину, багатоквартирні житлові будинки, нежитлові приміщення, автомобілі;
- у Березівській громаді пошкоджено автомобіль;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду;
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, цивільний легковий автомобіль;
- у Білопільській громаді знищено приватний автомобіль, пошкоджено приватний автомобіль;
- у Бездрицькій громаді пошкоджено автомобілі;
- у Боромлянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 16 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 23 години 6 хвилин.