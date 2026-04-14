Внаслідок російських обстрілів Сумщини за добу є загиблий та постраждалий серед мирних жителів

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Внаслідок російських обстрілів Сумщини за добу є загиблий та постраждалий серед мирних жителів
Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 13 квітня до ранку 14 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 26 населених пунктах в 14 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалий серед мирних жителів:

  • У Глухівській громаді через удар ворожого безпілотника по автівці загинув 39-річний чоловік.
  • У Білопіллі внаслідок влучання ворожого БпЛА в автомобіль поранений 40-річний чоловік.
  • Медичну допомогу в закладі охорони здоров’я отримали ще четверо дітей: двоє 4-річних дівчаток та хлопці 14 і 15 років, які постраждали внаслідок атаки ворожого БпЛА у Сумській громаді 10 квітня.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Бездрицька
  • Юнаківська
  • Миколаївська сільська
  • Білопільська
  • Краснопільська
  • Березівська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шосткинська
  • Новослобідська
  • Боромлянська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Шосткинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні житлові будинки, нежитлові приміщення, автомобілі, автобуси, трактори;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • у Глухівській громаді знищено вантажний автомобіль, пошкоджено приміщення магазину, багатоквартирні житлові будинки, нежитлові приміщення, автомобілі;
  • у Березівській громаді пошкоджено автомобіль;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, цивільний легковий автомобіль;
  • у Білопільській громаді знищено приватний автомобіль, пошкоджено приватний автомобіль;
  • у Бездрицькій громаді пошкоджено автомобілі;
  • у Боромлянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 16 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 23 години 6 хвилин.

