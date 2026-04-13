Сили оборони: українські військові перемістилися на нові підготовлені рубежі у районі Миропільського на Сумщині

Сили оборони України задля збереження життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі у районі селища Миропільське Сумської області, де продовжують утримувати оборону.

Про це інформує 14 армійський корпус Збройних сил України.

"Обстановка в районі населеного пункту Миропільське Краснопільської громади Сумської області залишається напруженою. Внаслідок інтенсивних бойових дій, переваги противника в силах і засобах, підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі, де продовжують утримувати оборону", – повідомляють військові.

Сили оборони продовжують завдавати ворогу вогневого ураження за допомогою артилерійських підрозділів, підрозділів безпілотних систем та іншими вогневими засобами.

Українські військові контролюють ситуацію, ведуть розвідку та готові до подальших дій. Військові закликають орієнтуватися на офіційні повідомлення та перевірені джерела інформації.