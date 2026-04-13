Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Суспільство / Війна

Сили оборони: українські військові перемістилися на нові підготовлені рубежі у районі Миропільського на Сумщині

Рішення було ухвалено задля збереження особового складу.

карта Сумської області
Фото: з відкритих джерел

Сили оборони України задля збереження життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі у районі селища Миропільське Сумської області, де продовжують утримувати оборону.

Про це інформує 14 армійський корпус Збройних сил України.

"Обстановка в районі населеного пункту Миропільське Краснопільської громади Сумської області залишається напруженою. Внаслідок інтенсивних бойових дій, переваги противника в силах і засобах, підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі, де продовжують утримувати оборону", – повідомляють військові. 

Сили оборони продовжують завдавати ворогу вогневого ураження за допомогою артилерійських підрозділів, підрозділів безпілотних систем та іншими вогневими засобами.

Українські військові контролюють ситуацію, ведуть розвідку та готові до подальших дій. Військові закликають орієнтуватися на офіційні повідомлення та перевірені джерела інформації.

﻿
Читайте також
