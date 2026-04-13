Радник міністра оборони: Росія робить ставку на зенітну та ракетну ППО у боротьбі з діпстрайками

Росія робить ставку на зенітну та ракетну протиповітряну оборону у боротьбі з українськими діпстрайками.

Про це розповідає радник міністра оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов.

" боротьбі з нашими дипстрайками росія робить ставку на зенітну та ракетну ППО. "Панцирів" не вистачає на всю країну, і почали з’являтися гібридні системи", – каже "Флеш".

За інформацією радника, у російському місті Орел помітили автомобільну пускову установку для ракет класу "повітря-повітря" Р-77-1.