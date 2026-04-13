Схеми викрили на Київщині, Черкащині, Чернігівщині та у Дніпропетровській області.

Служба безпеки та Національна поліція заблокували п’ять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За суми до 20 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Так, на Київщині військова контррозвідка СБУ затримала місцеве подружжя, яке пропонувало ухилянтам “стаціонарне лікування” з подальшим одержанням фіктивних висновків про наявність ІІ групи інвалідності.

Встановлено, що для підроблення медичної документації медсестра обласного тубдиспансеру разом зі своїм чоловіком залучила знайомих лікарів різного профілю.

Правоохоронці затримали подружню пару у Бучанському районі “на гарячому” під час отримання грошей від клієнта.

У Чернігівській області викрито лікаря-невропатолога – члена військово-лікарської комісії (ВЛК), який за гроші пропонував ухилянтам фіктивну госпіталізацію з подальшим отриманням “важких діагнозів”.

За матеріалами справи, до оборудки він залучив ще двох місцевих жителів, які займалися пошуком клієнтів та передачею хабарів.

Задокументовано, як фігурант “намалював” військовозобов’язаному неврологічне захворювання і продав йому довідку про непридатність до служби за станом здоров’я.

На Черкащині затримано ділка із столичного регіону України, який торгував фіктивними історіями хвороби і документами про наявність 2 і 3 груп інвалідності.

Для підроблення документації фігурант використовував особисті зв’язки серед лікарів та членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

У Дніпропетровській області викрито місцевого рецидивіста, який відбуває покарання за наркозлочини і одночасно організував канал втечі ухилянтів з України до Молдови через кордон.

Щоб реалізувати оборудку, в’язень залучив до незаконної діяльності ще чотирьох спільників “на волі”, які підшукували клієнтів і супроводжували їх до прикордоння.

Правоохоронці затримали чотирьох учасників схеми під час отримання грошей за міжнародний “трансфер” військовозобов’язаного.

Також у регіоні підозру отримав водій таксі, який переправляв ухилянтів за межі України. До пакета його “послуг” входив інструктаж щодо маршруту втечі через західний кордон та дистанційний супровід під час пішого переходу місцевості.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.