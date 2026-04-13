Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Росіяни атакували потяг на Дніпропетровщині

Ніхто не постраждав, пасажири та залізничники вчасно евакуювалися. 

поїзд, ілюстративне фото
Фото: УЗ

Сьогодні, 13 квітня, росіяни атакували потяг в Дніпропетровській області.

«Відновлення атак на залізничну інфраструктуру після відносного затишшя, на жаль, не забарилося», – написала у телеграмі пресслужба Укрзалізниці. 

Там розповіли, що сьогодні зранку завдяки чіткій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад Укрзалізниці на Дніпропетровщині вдалося завчасно зупинити приміський поїзд та евакуювати пасажирів.

Моніторинговий центр вчасно зафіксував повітряну загрозу та оперативно передав інформацію локомотивним бригадам приміського та вантажного поїздів, які курсували в зоні потенційної небезпеки.

Приміський поїзд було зупинили на найближчій станції, після чого евакуювали всіх пасажирів. Локомотивна бригада вантажного поїзда також вчасно залишила кабіну локомотива. Після цього ворог завдав удару поблизу локомотиву вантажного поїзда. 

Ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав.

Після того, як загроза з повітря перестала фіксуватися, пасажирів повернули до поїзда, і він продовжив рух за маршрутом.

наслідок ворожого удару біля локомотива
Фото: Укрзалізниця
наслідок ворожого удару біля локомотива

  • Нещодавно Укрзалізниця модернізувала безпекові алгоритми та створила 15 регіональних моніторингових команд. Тепер фахівці цілодобово відстежують повітряну ситуацію, щоб у разі небезпеки заздалегідь зупинити поїзд і евакуювати пасажирів. 
  • Згідно з новими правилами, пасажирам рекомендують за сигналом тривоги підготувати документи, залишити великі речі у вагоні та виходити через найближчі двері без паніки. 
  • Поза поїздом не можна скупчуватися біля вагонів — слід відійти на безпечну відстань або лягти на землю обличчям вниз у разі вибухів. Повертатися до поїзда дозволено лише після офіційної команди провідників. Відповідні інструкції найближчим часом розмістять у всіх вагонах Укрзалізниці.
Читайте також
