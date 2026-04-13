Росіяни атакували потяг на Дніпропетровщині

Сьогодні, 13 квітня, росіяни атакували потяг в Дніпропетровській області.

«Відновлення атак на залізничну інфраструктуру після відносного затишшя, на жаль, не забарилося», – написала у телеграмі пресслужба Укрзалізниці.

Там розповіли, що сьогодні зранку завдяки чіткій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад Укрзалізниці на Дніпропетровщині вдалося завчасно зупинити приміський поїзд та евакуювати пасажирів.

Моніторинговий центр вчасно зафіксував повітряну загрозу та оперативно передав інформацію локомотивним бригадам приміського та вантажного поїздів, які курсували в зоні потенційної небезпеки.

Приміський поїзд було зупинили на найближчій станції, після чого евакуювали всіх пасажирів. Локомотивна бригада вантажного поїзда також вчасно залишила кабіну локомотива. Після цього ворог завдав удару поблизу локомотиву вантажного поїзда.

Ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав.

Після того, як загроза з повітря перестала фіксуватися, пасажирів повернули до поїзда, і він продовжив рух за маршрутом.

Фото: Укрзалізниця наслідок ворожого удару біля локомотива