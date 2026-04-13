Сьогодні, 13 квітня, близько 09:32 росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, застосувавши ударний БпЛА. Пошкоджена офісна будівля.

Про це розповіли у облапрокуратурі, а також написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.

Фото: Запорізька облпрокуратура Наслідки російської атаки у Запоріжжі

Внаслідок влучання пошкоджено приміщення двоповерхової офісної будівлі цивільного підприємства. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

«Були пошкоджені промислові підприємства та зафіксовано влучання в офісну будівлю», – написав Іван Федоров.

Також під час атаки частково постраждали житлові будинки, розташовані поруч.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).