У Росії закликають відновити організації “жовтенят”, “піонерів” та “комсомол”, – ЦПД

Система формування лояльних до Кремля громадян у РФ уже діє в радянських масштабах.

Ілюстративне фото: Москва, 21 травня 2023 року
Фото: EPA/UPG

У Росії дедалі частіше лунають ідеї про відновлення тоталітарних радянських практик, спрямованих на встановлення повного ідеологічного контролю над дітьми та молоддю.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Один із депутатів Держдуми висловився за те, щоб відродити організації “жовтенят”, “піонерів” і “Комсомолу”. У СРСР ця модель дозволяла режиму з наймолодшого віку формувати у громадян лояльність до влади та закріплювати потрібні політичні й світоглядні установки. 

“Сьогодні під прикриттям “ностальгії” чи “традицій” російському суспільству намагаються нав’язати ідею “нормальності” тотального контролю держави над дітьми”, – зазначили у ЦПД.

Центр протидії дезінформації зазначає, що система формування лояльних до Кремля громадян уже діє в радянських масштабах. Організації на кшталт “Движения первых” та “Юнармии” охоплюють дітей усіх вікових категорій, поєднуючи ідеологію з мілітаризацією. Це єдина мережа впливу, що супроводжує мешканців Росії від дитячого садка до університету.

