Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

У ніч на 13 квітня російська армія дроном атакувала енергооб’єкт у Чернігівській області. Знеструмлені населені пункти.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА В’ячеслав Чаус.

«Сьогодні вночі росіяни «геранню» атакували енергообʼєкт у Чернігівському районі. На місці влучання - пожежа. Низка населених пунктів знеструмлені. Енергетики працюють - поступово заживлюють абонентів», – розповів він.

Чаус зауважив, що великоднє перемирʼя завершилось ударом по енергетиці.

Протягом тижня росіяни обстрілювали область. Силам оборони вдалося збити 52 ворожі дрони.