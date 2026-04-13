Суспільство / Війна

Через атаку на енергооб’єкт Чернігівщини є знеструмлення

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. 

Через атаку на енергооб’єкт Чернігівщини є знеструмлення
Ілюстративне фото
Фото: t.me/luhanskaVTSA

У ніч на 13 квітня російська армія дроном атакувала енергооб’єкт у Чернігівській області. Знеструмлені населені пункти.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА В’ячеслав Чаус. 

«Сьогодні вночі росіяни «геранню» атакували енергообʼєкт у Чернігівському районі. На місці влучання - пожежа. Низка населених пунктів знеструмлені. Енергетики працюють - поступово заживлюють абонентів», – розповів він.

Чаус зауважив, що великоднє перемирʼя завершилось ударом по енергетиці. 

Протягом тижня росіяни обстрілювали область. Силам оборони вдалося збити 52 ворожі дрони. 

  • За час оголошеного режиму припинення вогню ракетних, авіаційних ударів, ударів дронами-камікадзе (типу “Шахед/Гербера”) не відзначалось, але ворог здійснив 1 567 артилерійських обстрілів позицій наших військ; провів 119 штурмових дій; завдав 9 035 ударів дронами-камікадзе (з них: типу “Італмас”, “Ланцет”, “Молнія” – 2 205; fpv-дронами – 6 830).
  • Загалом з початку оголошення режиму припинення вогню зафіксовано 10 721 порушення з боку противника.
