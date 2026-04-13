Через російську агресію поранені двоє мешканців Херсонщини

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

Упродовж минулої доби російські війська атакували 13 населених пунктів Херсонщини і поранили там двох людей.

Про це у телегремі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Станіслав, Софіївка, Розлив, Новодмитрівка, Новорайськ, Урожайне, Львове, Новокаїри, Республіканець, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватний гараж та автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – зазначив Прокудін.