Також пошкоджено паркан, люди не постраждали.

У Болградському районі чоловік кинув вибуховий предмет у двір односельців. Унаслідок вибуху травмовано собаку. Люди не постраждали.

Про це повідомила Нацполіція Одеської області.

Подія сталася сьогодні вдень в одному з сіл Буджацької громади. Про неї повідомила 36-річна місцева жителька.

Поліцейські попередньо встановили, що 41-річний односелець у стані сп’яніння прийшов до її подвір’я, на яке закинув вибуховий предмет. Він вибухнув, пошкодив паркан і травмував собаку.

"Співробітники відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції із залученням вибухотехніків обласної поліції провели огляд місця події та вилучили залишки вибухового предмета, ймовірно гранати. Їх буде скеровано на судову експертизу", - йдеться в повідомленні.

Відомості внесено до Єдиного реєстру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Наразі поліцейські працюють з фігурантом. Вирішується питання щодо його затримання та повідомлення про підозру.

Всі обставини злочину встановлюються.