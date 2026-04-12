Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
На Одещині п'яний чоловік кинув вибухівку в двір сусідам і травмував собаку

Також пошкоджено паркан, люди не постраждали.

У Болградському районі чоловік кинув вибуховий предмет у двір односельців. Унаслідок вибуху травмовано собаку. Люди не постраждали.

Про це повідомила Нацполіція Одеської області.

Подія сталася сьогодні вдень в одному з сіл Буджацької громади. Про неї повідомила 36-річна місцева жителька.

Поліцейські попередньо встановили, що 41-річний односелець у стані сп’яніння прийшов до її подвір’я, на яке закинув вибуховий предмет. Він вибухнув, пошкодив паркан і травмував собаку.

"Співробітники відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції із залученням вибухотехніків обласної поліції провели огляд місця події та вилучили залишки вибухового предмета, ймовірно гранати. Їх буде скеровано на судову експертизу", - йдеться в повідомленні. 

Відомості внесено до Єдиного реєстру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Наразі поліцейські працюють з фігурантом. Вирішується питання щодо його затримання та повідомлення про підозру. 

Всі обставини злочину встановлюються. 

Читайте також
