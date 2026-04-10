Росіяни вранці атакакували один із портів на Одещині

Сьогодні, 10 квітня, росіяни дронами атакували порт у Одеській області. Пошкоджений резервуар, але люди не постраждали.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує атакувати портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Зранку на території одного з портів зафіксовано ураження резервуару. Стався витік олії без подальшого загорання", – повідомив він.

Постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків.