На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали 4 людини

Протягом доби, з ранку 9 квітня до ранку 10 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 27 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Про це повідомила Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:
- У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали 37-річний чоловік та 53-річна жінка.
- У Конотопській громаді сьогодні зранку внаслідок удару ворожого безпілотника постраждали 37-річний чоловік та 60-річна жінка.
- У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА 8 квітня травмований 5-річний хлопець.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Юнаківська
- Краснопільська
- Миропільська
- Білопільська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Шосткинська
- Зноб-Новгородська
- Середино-Будська
- Новослобідська
- Конотопська
- Охтирська
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- в Есманській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Шалигинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- у Глухівській громаді знищено приватний житловий автомобіль, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобіль;
- в Охтирській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Конотопській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, нежитлове приміщення, легковий автомобіль.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 52 людини.
За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 41 хвилину.