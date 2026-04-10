На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали 4 людини

Протягом доби, з ранку 9 квітня до ранку 10 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 27 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Про це повідомила Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:

У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали 37-річний чоловік та 53-річна жінка.

У Конотопській громаді сьогодні зранку внаслідок удару ворожого безпілотника постраждали 37-річний чоловік та 60-річна жінка.

У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА 8 квітня травмований 5-річний хлопець.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Юнаківська

Краснопільська

Миропільська

Білопільська

Глухівська

Есманьська

Шалигинська

Шосткинська

Зноб-Новгородська

Середино-Будська

Новослобідська

Конотопська

Охтирська

Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

в Есманській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок;

у Шалигинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок;

у Глухівській громаді знищено приватний житловий автомобіль, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобіль;

в Охтирській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;

у Великописарівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;

у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Конотопській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, нежитлове приміщення, легковий автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 52 людини.

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 41 хвилину.