Наслідки удару у Івашках на Харківщині

Протягом минулої доби росіяни атакували Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, і ще п’ять людей постраждали, серед них – троє дітей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У с. Руська Лозова Дергачівської громади загинув 40-річний чоловік. У сел. Золочів постраждали 67-річна і 72-річна жінки, 14-річна дівчина та хлопці віком 13 і 16 років.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 РСЗВ;

4 КАБ;

11 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

6 БпЛА типу «Молнія»;

6 fpv-дронів;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено 32 приватні будинки, 1 багатоквартирний будинок (сел. Золочів), автомобіль (с. Сінне), багатоквартирний будинок (с. Івашки);

у Куп’янському районі пошкоджено фермерське господарство, 4 приватні будинки (сел. Великий Бурлук), приватний будинок (с. Сподобівка), 2 приватні будинки (с. Борівське);

в Ізюмському районі пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства (с. Бугаївка), електромережі (с. Гаврилівка);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Циркуни), автомобіль (с. Руська Лозова), автомобіль, електромережі (сел. Слатине), електромережі (с. Мокра Рокитна);

у Лозівському районі пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства 3 трактори, 2 автомобілі (с. Артільне), будівлю сільськогосподарського підприємства (с. Картамиш);

у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль бригади екстреної медичної допомоги (с. Новоолександрівка), 6 приватних будинки, гараж, вантажний автомобіль (м. Чугуїв).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 203 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 27 656 людей.