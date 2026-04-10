СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Суспільство / Війна

У Харківській області росіяни вбили одну людину, постраждали – п’ятеро

Серед постраждалих є троє дітей. 

Наслідки удару у Івашках на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби росіяни атакували Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, і ще п’ять  людей постраждали, серед них – троє дітей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У с. Руська Лозова Дергачівської громади загинув 40-річний чоловік. У сел. Золочів постраждали 67-річна і 72-річна жінки, 14-річна дівчина та хлопці віком 13 і 16 років.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 РСЗВ;
  • 4 КАБ;
  • 11 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 6 БпЛА типу «Молнія»;
  • 6 fpv-дронів;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено 32 приватні будинки, 1 багатоквартирний будинок (сел. Золочів), автомобіль (с. Сінне), багатоквартирний будинок (с. Івашки);
  • у Куп’янському районі пошкоджено фермерське господарство, 4 приватні будинки (сел. Великий Бурлук), приватний будинок (с. Сподобівка), 2 приватні будинки (с. Борівське);
  • в Ізюмському районі пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства (с. Бугаївка), електромережі (с. Гаврилівка);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Циркуни), автомобіль (с. Руська Лозова), автомобіль, електромережі (сел. Слатине), електромережі (с. Мокра Рокитна);
  • у Лозівському районі пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства 3 трактори, 2 автомобілі (с. Артільне), будівлю сільськогосподарського підприємства (с. Картамиш);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль бригади екстреної медичної допомоги (с. Новоолександрівка), 6 приватних будинки, гараж, вантажний автомобіль (м. Чугуїв).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 203 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 27 656 людей.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies