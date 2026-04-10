На Костянтинівському, Покровському і Гуляйпільському напрямках вчора пройшло найбільше боїв

Вчора відбулося 163 бойові зіткнення. 

Українська зброя, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Розпочалася 1507-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Вчора противник завдав одного ракетного удару з застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 210 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10340 дронів-камікадзе та здійснив 3580 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Олександрівка, Покровське; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Цвіткове, Вікторівка, Зелена Діброва, Кринівка, Самійлівка, Барвінівка, Широке, Любицьке, Балабине, а також Радісне на Херсонщині. 

За минулу добу авіація Сил оборони уразила сім районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та в сторону Охрімівки.

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, ворог дев’ять разів атакував у районі Піщаного, Петропавлівки, Новоосинового та в бік Ківшарівки, Куп’янська.

На Лиманському напрямку противник шість разів атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману, Діброви, Новомихайлівки, Твердохлібового.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Озерного.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак в районах населених пунктів Степанівка, Плещіївка, Русин Яр, Іванопілля та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки, Новопавлівки. 

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Молодецьке, Мирне, Котлине, Новопідгороднє, Муравка.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Злагода та у бік Мирного, Андріївки-Клевцового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три атаки в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також наші воїни знешкодили танк, п'ять бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 2232 безпілотних літальних апарати, 183 одиниці автомобільної техніки.
