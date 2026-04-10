Двоє людей загинули і троє поранені внаслідок ударів ворога по Дніпропетровській області

Унаслідок ударів росіян по Дніпропетровській області загинули двоє людей, ще троє поранені. Окупанти майже 30 разів атакували три райони області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram. У Синельниківському районі загинули двоє людей, одна отримала поранення – це чоловік 52 років, він у середньому стані.

Також є уточнені дані про вчорашні удари по Нікопольському району: стало відомо про те, що поранень отримав і чоловік 40 років.

У Нікопольському районі ворог вночі атакував Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку і Покровську громади. Пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок, підприємство, авто. Постраждав 74-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

“У Зеленодольській громаді Криворізького району понівечений приватний будинок”, – сказав Ганжа.

У Миколаївській громаді Синельниківського району горів гараж. Пошкоджена автівка.

Учора вранці росіяни вдарили по Павлограду балістикою. Пошкоджень зазнала промисловість.



