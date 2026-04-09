Росіяни впродовж дня обстріляли Дніпропетровщину: є поранені

Упродовж дня, 9 квітня, окупанти обстрілювали Дніпропетровщину, постраждали двоє людей.

Про це повідомили в ДСНС України.

В Нікополі внаслідок обстрілів поранена 66-річна жінка. Її евакуювали та передали медикам.

Росіяни били також по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура, адмінбудівля та підприємство.

У Павлограді окупанти завдали удару по підприємству. Травмований 17-річний підліток.

На Синельниківщині війська РФ вдарили по Дубовиківській та Васильківській громадах. Пошкоджені приватні оселі. Виникли пожежі, які вже ліквідували.