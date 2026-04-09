Україна готується до укладення нових безпекових угод із партнерами на Близькому Сході.
Як повідомив у відеозверненні 9 квітня Володимир Зеленський, 13 квітня планують нараду щодо нових домовленостей.
«Була доповідь секретаря РНБО – він продовжує працювати з країнами поруч з Іраном, і буде більше наших безпекових українських домовленостей: зараз уже підготовлені нові драфти угод. На понеділок я призначив нараду про другу хвилю таких наших домовленостей. Україна свій внесок у безпеку робить, і у відповідь партнери робитимуть свій внесок у посилення України» - сказав глава держави.
Президент наголосив, що довкола Ірану буде ще « політичної та дипломатичної активності».
«А от мілітарних дій, сподіваємося, буде менше. Це для всіх у світі має значення – через дестабілізацію ринків. Тепер нафтові ціни зменшуються, і важливо не зламати це. Світ хоче стабільності, і народи хочуть безпеки», - додав Зеленський.
- 8 квітня президент США заявив про згоду на два тижні призупинити бомбардування та напад на Іран.
- Умовою цього є відкриття Іраном Ормузької протоки. Домовленість Білий дім називає "двостороннім припиненням вогню".
- Дональд Трамп відправляє до столиці Пакистану Ісламабада делегацію на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, спецпредставниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером на переговори з Іраном. Перший раунд переговорів відбудеться вже в суботу, 11 квітня.
- Проблема протидії іранським дронам, які під час війни атакували інфраструктуру низки країн Близького Сходу, підштовхнула держави до партнерства з Україною, яка має досвід протидії БпЛА.
- Зеленський у березні повідомляв, що в регіоні перебуває вже 228 українських спеціалістів. Вони працюють у ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії. Основний запит від цих країн стосується саме захисту від масованих атак дронів, бо місцеві сили ППО більше орієнтовані на боротьбу з балістикою, а унікальний досвід протидії БпЛА має лише Україна.
- Була також поїздка українських експертів до Катару. Начальники Генеральних штабів підписали угоду, яка передбачає не лише консультації, а й спільні проєкти в оборонній індустрії, створення спільних виробництв та технологічні партнерства між компаніями.
- Від цієї співпраці Україна, зокрема, розраховує отримати дефіцитні ракети для систем Patriot (PAC-2 та PAC-3). Наша держава пропонувала партнерам із Близького Сходу модель «drone deal», подібну до тієї, що обговорювалася зі США.