Україна готується до укладення нових безпекових угод із партнерами на Близькому Сході.

Як повідомив у відеозверненні 9 квітня Володимир Зеленський, 13 квітня планують нараду щодо нових домовленостей.

«Була доповідь секретаря РНБО – він продовжує працювати з країнами поруч з Іраном, і буде більше наших безпекових українських домовленостей: зараз уже підготовлені нові драфти угод. На понеділок я призначив нараду про другу хвилю таких наших домовленостей. Україна свій внесок у безпеку робить, і у відповідь партнери робитимуть свій внесок у посилення України» - сказав глава держави.

Президент наголосив, що довкола Ірану буде ще « політичної та дипломатичної активності».

«А от мілітарних дій, сподіваємося, буде менше. Це для всіх у світі має значення – через дестабілізацію ринків. Тепер нафтові ціни зменшуються, і важливо не зламати це. Світ хоче стабільності, і народи хочуть безпеки», - додав Зеленський.