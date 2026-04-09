Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом'яка — 19-річної операторки FPV
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Зеленський анонсував більше безпекових домовленостей із партнерами на Близькому Сході

 13 квітня планують нараду щодо нових домовленостей.

Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Україна готується до укладення нових безпекових угод із партнерами на Близькому Сході.

Як повідомив у відеозверненні 9 квітня Володимир Зеленський, 13 квітня планують нараду щодо нових домовленостей.

«Була доповідь секретаря РНБО – він продовжує працювати з країнами поруч з Іраном, і буде більше наших безпекових українських домовленостей: зараз уже підготовлені нові драфти угод. На понеділок я призначив нараду про другу хвилю таких наших домовленостей. Україна свій внесок у безпеку робить, і у відповідь партнери робитимуть свій внесок у посилення України» - сказав глава держави.

Президент наголосив, що довкола Ірану буде ще « політичної та дипломатичної активності». 

«А от мілітарних дій, сподіваємося, буде менше. Це для всіх у світі має значення – через дестабілізацію ринків. Тепер нафтові ціни зменшуються, і важливо не зламати це. Світ хоче стабільності, і народи хочуть безпеки», - додав Зеленський.

  • 8 квітня президент США заявив про згоду на два тижні призупинити бомбардування та напад на Іран.
  • Умовою цього є відкриття Іраном Ормузької протоки. Домовленість Білий дім називає "двостороннім припиненням вогню". 
  • Дональд Трамп відправляє до столиці Пакистану Ісламабада  делегацію на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, спецпредставниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером на переговори з Іраном. Перший раунд переговорів відбудеться вже в суботу, 11 квітня.
  • Проблема протидії іранським дронам, які під час війни атакували інфраструктуру низки країн Близького Сходу, підштовхнула держави до партнерства з Україною, яка має досвід протидії БпЛА. 
  • Зеленський у березні повідомляв, що в регіоні перебуває вже 228 українських спеціалістів. Вони працюють у ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії. Основний запит від цих країн стосується саме захисту від масованих атак дронів, бо місцеві сили ППО більше орієнтовані на боротьбу з балістикою, а унікальний досвід протидії БпЛА має лише Україна.
  • Була також поїздка українських експертів до Катару. Начальники Генеральних штабів підписали угоду, яка передбачає не лише консультації, а й спільні проєкти в оборонній індустрії, створення спільних виробництв та технологічні партнерства між компаніями.
  • Від цієї співпраці Україна, зокрема, розраховує отримати дефіцитні ракети для систем Patriot (PAC-2 та PAC-3). Наша держава пропонувала партнерам із Близького Сходу модель «drone deal», подібну до тієї, що обговорювалася зі США.
Читайте також
