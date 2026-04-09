Буданов: удари по нафтових терміналах Росії підсилюють позицію України на переговорах

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що удари по російських нафтових терміналах впливають на переговорний процес і спрогнозував "багато нового" від росіян на наступних переговорах.

Про це він повідомив під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, передає Укрінформ.

На запитання журналіста, чи впливають удари по російських нафтових терміналах на переговорний процес Буданов сказав: "Вони точно впливають. Це і так очевидно".

Водночас він заявив, що зміна позиції Росії під впливом цих ударів є дискусійним питанням.

"На наступних перемовинах з ними, я думаю, ми почуємо багато чого нового. У будь-якому разі це значно підсилює нашу позицію і не робить її, як то кажуть, слабкою. Ми маємо робити все для того, щоб наша переможна позиція підсилювалася. І будь-які засоби для досягнення мети виправдані і правильні", - зазначив Буданов.

Він також підтвердив, що партнери зверталися до України з проханням не руйнувати російські нафтові термінали, проте Україна має свої державні інтереси.

"Я з подібними речами в різних аспектах … та й усі ми стикалися з 2022 року. Дуже багато цього було. Згадайте, коли були скандали, що певні підрозділи заїхали, скажімо, на техніці іноземного виробництва кудись на територію Росії; що десь застосовувалась зброя не так, як комусь хотілося. Їх можна зрозуміти, це їх правда, але ж є ще наша правда і наш національний інтерес. І він саме такий, як і є. Ми не припиняємо", - розповів Буданов.

