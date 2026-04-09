На фронті відбулося більше 60 боїв, найбільше - на Костянтинівському і Покровському напрямках

Від початку доби кількість атак агресора становить 64. Росія обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Будки, Бачівськ, Хлібороб, Товстодубове, Кореньок, Рогізне, Волфине, Степанівка, Рижівка, Іскрисківщина, Червоне, Шалигине, Ворожба, Старикове та Прогрес; Діброва, Лісківщина – у Чернігівській області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів застосувавши три КАБ, здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення в районі Вовчанських Хуторів. Одна атака триває.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивають три спроби загарбників просунутися в бік населеного пункту Новомихайлівка, Твердохлібове та Лиман. Всі три штурмові дії тривають.

На Слов’янському напрямку спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 19 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Степанівка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка. Дві штурмові дії тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Молодецьке та Новопідгороднє. Три штурмові дії ворога тривають.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у бік населених пунктів Олександроград, Вороне та Злагода. Також окупанти завдали авіаудару в районі Олександрівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 10 атак у бік позицій наших захисників у районах Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Гіркого, Гуляйпільського та Староукраїнки. Воздвижівка, Цвіткове, Вікторівка, Зелена Діброва, Кринівка, Самійлівка, Барвінівка, Широке, Любицьке зазнали авіаударів. Три атаки ворога тривають.

На Оріхівському напрямку ворог штурмові дії не проводив та завдавав авіаудару в районі населеного пункту Балабине.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три штурмові дії в бік Антонівського мосту. Одне боєзіткнення триває.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.