Порятунок поранених без втрати часу: медики на всіх етапах евакуації отримали доступ до електронних медкарток

Також електронна Первинна медична картка – це офіційне підтвердження поранення для ВЛК і виплат.

У Силах оборони масштабують електронну Первинну медичну картку (еПМК), повідомляє Міноборони. Тепер будь-який медик у стабілізаційному пункті, хірургічному відділенні або групі може працювати з нею під час допомоги пораненим військовослужбовцям.

Благодійний фонд «Повернись живим» передав 4060 планшетів медикам Сил оборони. Це дозволяє працювати із застосунком MedEvac, де реалізована еПМК.

В електронній формі інформація про поранення чітко фіксується, зберігається в єдиній системі і доступна медикам одразу на кожному етапі допомоги:

дані не губляться дорогою;

лікарі в госпіталі знають стан військовослужбовця ще до його прибуття;

менше ризику помилок і повторних процедур;

записи стандартизовані й легко читаються, без потреби інтерпретувати рукописні нотатки;

медики витрачають менше часу на папери і більше – на допомогу.

Також ці дані стають основою для аналітики – про типи поранень, ефективність евакуації, лікування тощо.

еПМК – це електронний документ, який супроводжує пораненого від місця першої медичної допомоги до госпіталю, переводячи медичні дані в єдину цифрову систему. Вона вже використовується у понад 250 підрозділах і продовжує масштабуватись.

Медик, який працює з пораненим, через застосунок MedEvac вносить в електронну картку дані:

про військовослужбовця;

про його клінічний стан;

про травму, поранення, хворобу або ураження;

про надану допомогу і введені препарати;

про евакуацію на наступний етап.

Далі ця інформація миттєво передається до Медичної інформаційної системи ЗСУ – і на наступному етапі евакуації заздалегідь бачать повну картину, розуміють стан пацієнта і можуть підготуватись до його прийому.

еПМК напряму впливає на рівень медичної допомоги пораненим: