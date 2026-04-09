Порятунок поранених без втрати часу: медики на всіх етапах евакуації отримали доступ до електронних медкарток

У Силах оборони масштабують електронну Первинну медичну картку (еПМК), повідомляє Міноборони. Тепер будь-який медик у стабілізаційному пункті, хірургічному відділенні або групі може працювати з нею під час допомоги пораненим військовослужбовцям.
Благодійний фонд «Повернись живим» передав 4060 планшетів медикам Сил оборони. Це дозволяє працювати із застосунком MedEvac, де реалізована еПМК.
В електронній формі інформація про поранення чітко фіксується, зберігається в єдиній системі і доступна медикам одразу на кожному етапі допомоги:
- дані не губляться дорогою;
- лікарі в госпіталі знають стан військовослужбовця ще до його прибуття;
- менше ризику помилок і повторних процедур;
- записи стандартизовані й легко читаються, без потреби інтерпретувати рукописні нотатки;
- медики витрачають менше часу на папери і більше – на допомогу.
Також ці дані стають основою для аналітики – про типи поранень, ефективність евакуації, лікування тощо.
еПМК – це електронний документ, який супроводжує пораненого від місця першої медичної допомоги до госпіталю, переводячи медичні дані в єдину цифрову систему. Вона вже використовується у понад 250 підрозділах і продовжує масштабуватись.
Медик, який працює з пораненим, через застосунок MedEvac вносить в електронну картку дані:
- про військовослужбовця;
- про його клінічний стан;
- про травму, поранення, хворобу або ураження;
- про надану допомогу і введені препарати;
- про евакуацію на наступний етап.
Далі ця інформація миттєво передається до Медичної інформаційної системи ЗСУ – і на наступному етапі евакуації заздалегідь бачать повну картину, розуміють стан пацієнта і можуть підготуватись до його прийому.
еПМК напряму впливає на рівень медичної допомоги пораненим:
- швидші рішення медиків і вчасна допомога;
- менше помилок;
- безперервність допомоги;
- збережена медична історія.