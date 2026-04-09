В Україні вперше ухвалено вирок за воєнний злочин проти природно-заповідного фонду

Окупаційного “директора” біосферного заповідника “Асканія-Нова” засудили до 15 років за вивезення рідкісних тварин.

В Україні вперше за час повномасштабної війни ухвалено вирок за воєнний злочин проти природно-заповідного фонду, повідомили в Офісі генпрокурора.

Так званого “директора” біосферного заповідника “Асканія-Нова” на Херсонщині засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах влади і працювати у сфері публічних послуг строком на 15 років.

Прокурори довели, що після окупації заповідника у 2022 році він очолив створену загарбниками псевдоустанову та разом із представниками заповідників РФ організував незаконне вивезення рідкісних і зникаючих тварин.

Серед них: зебри Чапмана, американські бізони, олені Давида та кінь Пржевальського, занесений до Червоної книги України. Окремо було переміщено тварин до кримського парку левів “Тайган”.

Загальна сума збитків становить 85,2 млн грн.