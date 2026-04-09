В Україні вперше ухвалено вирок за воєнний злочин проти природно-заповідного фонду

В Україні вперше за час повномасштабної війни ухвалено вирок за воєнний злочин проти природно-заповідного фонду, повідомили в Офісі генпрокурора.
Так званого “директора” біосферного заповідника “Асканія-Нова” на Херсонщині засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах влади і працювати у сфері публічних послуг строком на 15 років.
Прокурори довели, що після окупації заповідника у 2022 році він очолив створену загарбниками псевдоустанову та разом із представниками заповідників РФ організував незаконне вивезення рідкісних і зникаючих тварин.
Серед них: зебри Чапмана, американські бізони, олені Давида та кінь Пржевальського, занесений до Червоної книги України. Окремо було переміщено тварин до кримського парку левів “Тайган”.
Загальна сума збитків становить 85,2 млн грн.
- “Асканія-Нова” є природоохоронною установою міжнародного значення, входить до мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО та перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права. Незаконне вивезення тварин кваліфіковано як воєнний злочин, зокрема – порушення норм Женевської та Гаазької конвенцій.