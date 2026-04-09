ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора Сили оборони ліквідували 1040 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 307 540 солдатів.

​Вчора Сили оборони ліквідували 1040 окупантів
Ураження російської ППО, ілюстративне фото
Фото: Скріншот відео СБУ

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1040 солдатів, танк, 2 бойові броньовані машини, 64 артилерійські системи, РСЗВ, 229 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 307 540 (+1 040) осіб.
  • танків – 11 847 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 370 (+2) од.
  • артилерійських систем – 39 689 (+64) од.
  • РСЗВ – 1 724 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 341 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 227 539 (+2 238) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 88 332 (+229) од.
  • спеціальна техніка – 4 119 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies