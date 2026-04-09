​Вчора Сили оборони ліквідували 1040 окупантів

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1040 солдатів, танк, 2 бойові броньовані машини, 64 артилерійські системи, РСЗВ, 229 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 307 540 (+1 040) осіб.
- танків – 11 847 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 370 (+2) од.
- артилерійських систем – 39 689 (+64) од.
- РСЗВ – 1 724 (+1) од.
- засоби ППО – 1 341 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 227 539 (+2 238) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 88 332 (+229) од.
- спеціальна техніка – 4 119 (+2) од.
Дані уточнюються.