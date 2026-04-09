​Вчора Сили оборони ліквідували 1040 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1040 солдатів, танк, 2 бойові броньовані машини, 64 артилерійські системи, РСЗВ, 229 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 307 540 солдатів.

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies