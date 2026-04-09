Суспільство Війна

Окупанти поранили двох дітей у Херсонській області

Загалом вчора там четверо людей отримали поранення.

Наслідки обстрілів Херсонщини, ілюстративне фото

Упродовж минулої доби через російську агресію у Херсонській області 4 людини дістали поранення, з них дві дитини.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Комишани, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Білозерка, Ромашкове, Янтарне, Велетенське, Новодмитрівка, Розлив, Кізомис, Гончарне, Томина Балка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Бургунка, Урожайне, Нововоскресенське, Новокаїри, Хрещенівка, Шевченківка, Львове, Михайлівка, Новоолександрівка, Республіканець, Саблуківка, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 15 багатоповерхівок та 4 приватні будинки.

Також окупанти понівечили станцію техобслуговування, газопровід, сільгосптехніку, приватний гараж та автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

﻿
