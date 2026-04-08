Головне за середу, 8 квітня: понад 130 боєзіткнень, війна на Близькому Сході, продовження "справи інкасаторів"

Бойові дії на Донеччині, 131 бойове зіткнення, ворожі обстріли, удар Ізраїлю по «Хезболлі». Яким запам’ятається 1505-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 квітня відбулося 131 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку окупанти здійснили найбільше атак - 24.

Ощадбанк звинуватив угорське Національне податкове та митне управління (NAV) у фальсифікації відео, опублікованого як доказ неправдивих звинувачень банку.

За повідомленням банку, NAV поширило відео, на якому нібито зафіксовано незаконне утримання коштів та цінностей Ощадбанку. Однак, як зазначили у банку, відео було архівним, записаним ще 10 березня 2025 року поблизу Відня, і його монтаж включав додавання субтитрів угорською мовою зі словами "корупційні гроші", яких не було в оригінальній звуковій доріжці.

В Ощадбанку підкреслили, що всі процеси інкасаторської бригади були законними, задокументованими та погодженими з митними органами України та Євросоюзу.

Нагадаємо, 5 березня два авто інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.

Іран атакував безпілотником важливий нафтопровід "Схід-Захід" у Саудівській Аравії, пише Financial Times із посиланням на джерела.

Трубопровід протяжністю 1200 км транспортує нафту з узбережжя Перської затоки до Червоного моря, забезпечуючи експорт нафти в обхід Ормузької протоки. Атака сталася приблизно о 13:00 за місцевим часом на одній із насосних станцій, що розташовані вздовж маршруту трубопроводу. Збитки наразі оцінюються.

За 10 хвилин і одночасно в кількох районах Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завершила найбільшу скоординовану атаку, спрямовану проти понад 100 командних центрів і військових об’єктів «Хезболли», повідомила пресслужба ЦАХАЛу.

Зазначається, що нещодавно ЦАХАЛ провів масштабну хвилю ударів по командних центрах і військових об’єктах «Хезболли» в Бейруті, долині Бекаа та на півдні Лівану. Це найбільша атака по інфраструктурі «Хезболли» з початку операції «Рев лева».

Серед уражених цілей штаби «Хезболли», військові об’єкти та центри управління і контролю.

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів оприлюднив нові записи телефонних розмов між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Розмови охоплюють період із грудня 2023-го до серпня 2025 року і показують, що Сіярто не просто обмінювався інформацією, а системно погоджував кроки Угорщини, використовуючи їх на користь Кремля.

За даними журналістів, Сіярто регулярно інформував Лаврова про хід внутрішніх дискусій у Європейському Союзі, зокрема щодо енергетичної політики, механізмів санкцій і переговорів про вступ України до ЄС. В одній із розмов він навіть погодився надіслати російській стороні документ, який стосувався мовного питання в українських регіонах, де проживають нацменшини.

