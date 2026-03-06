Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаПолітика

Угорщина затримала сімох співробітників Ощадбанку та авто з десятками мільйонів доларів і євро

В українському МЗС вимагають звільнити українських громадян.

Угорщина затримала сімох співробітників Ощадбанку та авто з десятками мільйонів доларів і євро
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Угорська влада в Будапешті затримала сімох громадян України. Причини, а також їхній стан здоров'я та можливість зв'язку з ними досі невідомі.

Про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

Захоплені українці є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною, які перевозили кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.

"Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет", - заявив Сибіга.

Як повідомили в Ощадбанку, перевезення коштів і цінностей здійснювалось в межах та на виконання міжнародної угоди. Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур. У викрадених автівках було 40 млн дол США, 35 млн євро, 9 кг золота.

В МЗС повідомили, що вже надіслали офіційне повідомлення з вимогою звільнити українських громадян.

"Ми також звернемося до Європейського Союзу з запитом на чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування", - додав очільник МЗС.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies