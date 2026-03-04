Уряд схвалив проект закону про корпоратизацію держпідприємства "СхідГЗК"

Уряд схвалив та спрямував до парламенту проєкт закону про корпоратизацію державного підприємства “СхідГЗК”.

Про це повідомив Міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Це стратегічне підприємство, функціонування якого потрібне для майбутнього нашої атомної енергетики. Його збереження, залучення інвестицій та модернізація зроблять державу енергетично стійкою та сильною", - заявив Шмигаль.

“СхідГЗК” входить до десяти найбільших світових виробників урану і забезпечує до 40% потреб в урані для українських АЕС.

Після корпоратизації “СхідГЗК” стане акціонерним товариством, 100% акцій якого належатиме державі. Також запроваджується мораторій на банкрутство та примусове виконання рішень щодо майна підприємства.

Наступним кроком стане приєднання “СхідГЗК” до НАЕК “Енергоатом” як частини холдингу, що контролює увесь цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії.