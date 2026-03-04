На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Уряд схвалив проект закону про корпоратизацію держпідприємства "СхідГЗК"

“СхідГЗК” входить до десяти найбільших світових виробників урану.

Фото: bastion.tv

Уряд схвалив та спрямував до парламенту проєкт закону про корпоратизацію державного підприємства “СхідГЗК”. 

Про це повідомив Міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Це стратегічне підприємство, функціонування якого потрібне для майбутнього нашої атомної енергетики. Його збереження, залучення інвестицій та модернізація зроблять державу енергетично стійкою та сильною", - заявив Шмигаль.

“СхідГЗК” входить до десяти найбільших світових виробників урану і забезпечує до 40% потреб в урані для українських АЕС.

Після корпоратизації “СхідГЗК” стане акціонерним товариством, 100% акцій якого належатиме державі. Також запроваджується мораторій  на банкрутство та примусове виконання рішень щодо майна підприємства.

Наступним кроком стане приєднання “СхідГЗК” до НАЕК “Енергоатом” як частини холдингу, що контролює увесь цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії.

