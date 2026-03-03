Зеленський "не впевнений", що балотуватиметься, якщо перші вибори відбудуться після закінчення війни

Він сказав, що орієнтуватиметься на бажання народу.

Президент Володимир Зеленський не впевнений, що балотуватиметься на виборах, якщо вони відбудуться після завершення війни. В розмові з італійською газетою Corriere він сказав, що орієнтуватиметься на те, чого хотітимуть українці.

Контекст відповіді пояснювали в Офісі президента, оскільки італійський переклад, як заявлено, відрізнявся від того, що президент сказав англійською. Журналіст запитав Зеленського, чи буде він балотуватися на виборчу посаду.

“Справжнє питання таке: коли ми зможемо провести вибори? Якщо вони відбудуться після завершення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, я зовсім не впевнений, що балотуватимуся – подивлюся, чого захочуть українці”, – сказав він.





Контекст

Росія вимагає проведення виборів в України, однак торік про їх необхідність заявила і американська адміністрація. Вашингтон хоче, аби Україна провела президентські вибори.

Аби продемонструвати партнерам готовність до демократичних виборів створили групу, що напрацьовує законодавчі зміни. Конституція проведення виборів під час війни прямо не забороняє, однак про це йдеться в законі "Про правовий режим воєнного стану".

Нещодавно ЦВК опублікувала свої пропозиції стосовно проведення виборів, в яких йдеться, що вони рекомендовані через пів року після завершення воєнного стану.

Україна наголошує, що готова до виборів за умови припинення вогню, бо безпека є головною. Також належить вирішити питання голосування людей, які виїхали з України, та військовослужбовців.

Газета FT написала, нібито Зеленський в річницю повномасштабного вторгнення оголосить про проведення виборів президента та референдуму до 15 травня. Президент спростував намір оголошувати вибори і референдум в цей день.

Водночас він зазначив, що Штати хочуть, аби вибори відбулися до літа.

Згодом президент Зеленський сказав, що Україна готова провести вибори президента, якщо буде припинення вогню терміном на два місяці. Він сказав: "якщо ми можемо отримати два місяці припинення вогню для виборів – я зроблю все можливе, щоб поговорити з парламентом і підштовхнути його до шляху, який він не підтримує і навіть люди не підтримують – провести вибори під час війни. Тому що припинення вогню на два місяці – це не закінчення війни".



