Андрій Єрмак очолив Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України в асоціації адвокатів

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак очолив Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення при Національній асоціації адвокатів. Відповідне повідомлення опублікували на сайті асоціації.

Цей і ще три нових комітети працюватимуть на постійній основі. Рішення про їх створення ухвалила голова НААУ Лідія Ізовітова.

Діяльність членів комітеті, зокрема голів, здійснюють на громадських засадах.

"Комітети НААУ утворюються та здійснюють свою діяльність з метою сприяння розвитку та зміцненню ролі адвокатури в Україні, забезпечення прав адвокатів та створення необхідних умов для надання професійної правничої допомоги адвокатами, для забезпечення верховенства права, сталого соціально-економічного розвитку України, сприяння підвищенню рівня та залучення адвокатів у процес удосконалення правової системи держави та наближення її до міжнародних стандартів, забезпечення та захисту прав і свобод людини, сприяння імплементації норм міжнародного права в національне законодавство України, запровадження кращих міжнародних практик та інновацій в адвокатську діяльність, налагодження плідної співпраці та підтримки сталих взаємовідносин із асоціаціями адвокатів із іноземних держав, міжнародними організаціями, надання допомоги у професійному розвитку молодим адвоката"», – йдеться в повідомленні асоціації.

Центр протидії корупції звернув увагу, що нещодавно Ізовітова схожу посаду віддала адвокату Шевчуку. Він який фігурував у журналістських розслідуваннях про незаконне вивезення за кордон сотень чоловіків призовного віку. Також він неодноразово був тимчасово позбавленим права на адвокатську діяльність через порушення професійної етики.