Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаПолітика

Андрій Єрмак очолив Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України в асоціації адвокатів

Діяльність членів комітеті, зокрема голів, здійснюють на громадських засадах. 

Андрій Єрмак очолив Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України в асоціації адвокатів
НААУ
Фото: НААУ

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак очолив Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення при Національній асоціації адвокатів. Відповідне повідомлення опублікували на сайті асоціації.

Цей і ще три нових комітети працюватимуть на постійній основі. Рішення про їх створення ухвалила голова НААУ Лідія Ізовітова. 

Діяльність членів комітеті, зокрема голів, здійснюють на громадських засадах. 

"Комітети НААУ утворюються та здійснюють свою діяльність з метою сприяння розвитку та зміцненню ролі адвокатури в Україні, забезпечення прав адвокатів та створення необхідних умов для надання професійної правничої допомоги адвокатами, для забезпечення верховенства права, сталого соціально-економічного розвитку України, сприяння підвищенню рівня та залучення адвокатів у процес удосконалення правової системи держави та наближення її до міжнародних стандартів, забезпечення та захисту прав і свобод людини, сприяння імплементації норм міжнародного права в національне законодавство України, запровадження кращих міжнародних практик та інновацій в адвокатську діяльність, налагодження плідної співпраці та підтримки сталих взаємовідносин із асоціаціями адвокатів із іноземних держав, міжнародними організаціями, надання допомоги у професійному розвитку молодим адвоката"», – йдеться в повідомленні асоціації. 

Центр протидії корупції звернув увагу, що нещодавно Ізовітова схожу посаду віддала адвокату Шевчуку. Він який фігурував у журналістських розслідуваннях про незаконне вивезення за кордон сотень чоловіків призовного віку. Також він неодноразово був тимчасово позбавленим права на адвокатську діяльність через порушення професійної етики. 

  • Андрій Єрмак, що очолював президентський офіс із 2020 року, був звільнений у день обшуків в його оселі НАБУ і САП. Підозрюваним він не є.
  • Після звільнення він у розмові з журналістами сказав, що піде на фронт. Зрештою він відновив адвокатську діяльність. В лютому, після дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпійських ігор, Єрмак пропонував йому представляти його інтереси, оскільки вже має подібний досвід.
  • В Офісі президента стверджують, що зараз Андрій Єрмак не впливає на внутрішню політику і не має інструментів для цього. Відповідні коментарі пролунали в відповідь на запитання журналістів про те, чому ексглава ОП після звільнення продовжував зустрічатися з посадовцями, зокрема радником президента Камишіним і секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умєровим.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies