В Офісі президента заявили, що Єрмак не впливає на внутрішню політику і не має для цього інструментів

Запитання було адресоване президенту в зв'язку з опублікованим на початку лютого матеріалом УП про контакти ексглави ОП з посадовцями і дипломатом.

Радник президента Дмитро Литвин повідомив, що колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак не має інструментів для впливу на внутрішню політику. Про це він сказав у відповідь на запитання до глави держави журналістки Олени Трибушної в чаті ОП.

Трибушна під час формування списку запитань до Володимира Зеленського запитала, чи продовжує колишній голова ОП впливати на політику, враховуючи, що, за даними “Української правди”, він уже після звільнення зустрічався з секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умєровим і радником президента Камишіним. Також запитання стосувалося інших осіб, які, як з’ясувала УП, мали або могли мати контакти з Андрієм Єрмаком після його відставки.

“Не продовжує і не має інструментів для цього (впливу на внутрішню політику. – Ред.)”, – відповів радник президента.

Контекст

Минулого місяця журналіст Михайло Ткач опублікував матеріал про ймовірні контакти ексглави Офісу президента Андрія Єрмака з чинними дипломатами і посадовцями. За його даними, в будівлю, де в Андрія Єрмака розташовано офіс, приїжджав, зокрема посол України в Ізраїлі, який пізніше одним літаком летів з адвокатом, який представляє інтереси ексглави Офісу президента.

Також до будівлі приїжджав радник президента Олександр Камишін. А Єрмак приїжджав до ЖК, де мешкає Умєров. Секретар РНБО підтвердив факт зустрічі.

1 лютого Єрмак поїхав за місто і повернув на територію санаторію "Конча-Заспа", що межує з державними дачами. Біля заїзду в санаторій з'явилися авто, схожі на ті, що використовує державна охорона. Журналісти не з'ясували, чи свідчить це про зустріч Єрмака із президентом. Але, за інформацією УП, глава держави нібито спілкується з Андрієм Єрмаком саме на території державних дач.