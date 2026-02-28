NYT: Продаж зброї Тайваню відкладається через планування візиту Трампа до Пекіна

Президент США Дональд Трамп спілкується з президентом Китаю Сі Цзіньпіном після їхньої зустрічі на базі ВПС у Пусані, Південна К

Адміністрація Дональда Трампа відклала схвалення пакету продажу озброєнь Тайваню на мільярди доларів, щоб не дратувати лідера Китаю Сі Цзіньпіна напередодні запланованого на квітень візиту президента США до Пекіна.

Як пише The New York Times, про це повідомили американські посадовці.

Продаж, що включає ракети протиповітряної оборони, перебуває на просунутій стадії. Провідні законодавці-республіканці та демократи схвалили пакет після того, як Держдепартамент передав його їм у січні для неформального розгляду.

Втім, відтоді пакет залишається без руху в Держдепартаменті. За словами одного з посадовців, представники адміністрації повідомили деяким учасникам процесу схвалення, що Білий дім наказав відомствам не просувати угоду, аби забезпечити успішну зустріч Трампа з Сі.

Інший посадовець зазначив, що загальна вартість пакета становить близько 13 мільярдів доларів. Раніше повідомляли, що орієнтовна вартість угоди становить 11 мільярдів, про яку адміністрація Трампа оголосила в грудні.

У Держдепартаменті заявили, що не коментують незавершені продажі озброєнь. Білий дім переадресував запитання до Держдепартаменту.

Тема американських продажів зброї Тайваню порушувалася під час телефонної розмови Трампа і Сі 4 лютого, згідно з викладом китайських державних ЗМІ. Тоді китайський лідер попередив Трампа, що "США повинні з надзвичайною обережністю підходити до питання продажу зброї Тайваню" і що позиція США щодо Тайваню є "найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах".

Лідери планують зустрітися в Пекіні у квітні вперше після особистої зустрічі в жовтні минулого року в Пусані (Південна Корея). У Пусані вони домовилися про річне перемир’я в торговельній війні, яку розпочав Трамп. Питання Тайваню тоді не обговорювалося.

16 лютого Трамп заявив журналістам, що міркує над тим, як діяти щодо продажу озброєнь Тайваню, з огляду на заперечення Сі.

Деякі експерти з політики США та Китаю заявили, що Трамп може порушувати дипломатичну домовленість, відому як "Шість гарантій". Це один із наріжних каменів політики США щодо Тайваню та Китаю. Гарантії були передані адміністрацією Рональда Рейгана президенту Тайваню в 1982 році. Загалом вважається, що уряд США не консультуватиметься з Китаєм перед продажем зброї Тайваню.

Запропонований пакет Тайваню включає ракети-перехоплювачі для пускових установок системи ППО Patriot, обладнання для боротьби з дронами та NASAMS. Також передбачено стрілецьку зброю та засоби технічного обслуговування й підтримки.

Те, що адміністрація Трампа зупинила пакет на просунутій стадії процесу після неформального схвалення Конгресом, раніше не повідомлялося.

Зазвичай Держдепартамент надсилає запропоновані пакети продажу зброї до відповідних комітетів Сенату та Палати представників для розгляду провідними законодавцями обох партій. Якщо вони надають неформальне схвалення, департамент зазвичай незабаром публічно оголошує про продаж і передає пакет до Конгресу для формального затвердження.

Стадія неформального схвалення є суттєвою. Наприклад, демократи в Конгресі останніми роками витрачали тижні або місяці на ретельний розгляд продажів озброєнь Ізраїлю на тлі критики дій ізраїльських військових у Газі під час кампанії у відповідь на атаки ХАМАС у жовтні 2023 року. Адміністрація Трампа тричі обходила Конгрес, щоб пришвидшити постачання зброї Ізраїлю.

Підтримка США у сфері озброєнь для Тайваню має широку двопартійну підтримку в Конгресі, а Закон про відносини з Тайванем 1979 року зобов’язує адміністрації продавати острову оборонну зброю. Законодавці зазвичай швидко схвалюють такі пакети.