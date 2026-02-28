Трамп заявив, що Хаменеї мертвий (доповнено)

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що є ознаки того, що Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї «більше немає».

Президент США Дональд Трамп заявив американським медіа, що вважає Верховної лідера Ірану Алі Хаменеї мертвим, передає Reuters.

Трамп заявив NBC news: «Ми вважаємо, що це правдива історія», маючи на увазі повідомлення про те, що верховний лідер Ірану мертвий.

На запитання про те, хто замінить Хаменеї, Трамп відповів NBC: «Я не знаю, але в якийсь момент мені зателефонують і запитають, кого б я хотів... Я лише трохи іронізую, коли кажу це».

Трамп також сказав ABC, що вважає Хаменеї мертвим.

Трамп сказав кореспондентці ABC Рейчел Скотт: «Я не хочу нічого остаточного говорити, поки не побачу, що відбувається, але ми вважаємо, що він мертвий. І багатьох їхніх лідерів вже немає».

Доповнено. Пізніше у дописі у TruthSocial він заявив, що Хаменеї мертвий.

“Хаменеї, один з найгірших людей в історії, мертвий. Це справедливість не лише для народу Ірану, але й для всіх Великих Американців та тих людей з багатьох країн світу, яких убили або покалічили Хаменеї та його банда кровожерливих головорізів”, – написав Трампа.

За його словами, Хаменеї не зміг уникнути американської та ізраїльської розвідки та високотехнологічних систем стеження.

“Він чи інші лідери, які були вбиті разом з ним, нічого не могли зробити. Це єдиний і найбільший шанс для іранського народу повернути свою країну. Ми чуємо, що багато хто з їхніх військовослужбовців КВІР, військових та інших сил безпеки та поліції більше не хочуть воювати та шукають від нас імунітету. Як я сказав минулої ночі: «Зараз вони можуть мати імунітет, але потім отримають лише смерть!» Сподіваємося, що КВІР та поліція мирно об'єднаються з іранськими патріотами та працюватимуть разом як єдине ціле, щоб повернути країні велич, якої вона заслуговує. Цей процес має незабаром розпочатися, оскільки не лише смерть Хаменеї, але й країна була значно зруйнована і навіть стерта з лиця землі лише за один день. Однак важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерви протягом тижня або стільки, скільки буде необхідно для досягнення нашої мети – миру на всьому Близькому сході та у всьому світі!”