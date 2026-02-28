Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Трамп заявив, що Хаменеї мертвий (доповнено)

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що є ознаки того, що Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї «більше немає».

Трамп заявив, що Хаменеї мертвий (доповнено)
Президент США Дональд Трамп (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив американським медіа, що вважає Верховної лідера Ірану Алі Хаменеї мертвим, передає Reuters.

Трамп заявив NBC news: «Ми вважаємо, що це правдива історія», маючи на увазі повідомлення про те, що верховний лідер Ірану мертвий.

На запитання про те, хто замінить Хаменеї, Трамп відповів NBC: «Я не знаю, але в якийсь момент мені зателефонують і запитають, кого б я хотів... Я лише трохи іронізую, коли кажу це».

Трамп також сказав ABC, що вважає Хаменеї мертвим.

Трамп сказав кореспондентці ABC Рейчел Скотт: «Я не хочу нічого остаточного говорити, поки не побачу, що відбувається, але ми вважаємо, що він мертвий. І багатьох їхніх лідерів вже немає».

Доповнено. Пізніше у дописі у TruthSocial він заявив, що Хаменеї мертвий.

Хаменеї, один з найгірших людей в історії, мертвий. Це справедливість не лише для народу Ірану, але й для всіх Великих Американців та тих людей з багатьох країн світу, яких убили або покалічили Хаменеї та його банда кровожерливих головорізів”, – написав Трампа.

За його словами, Хаменеї не зміг уникнути американської та ізраїльської розвідки та високотехнологічних систем стеження.

“Він чи інші лідери, які були вбиті разом з ним, нічого не могли зробити. Це єдиний і найбільший шанс для іранського народу повернути свою країну. Ми чуємо, що багато хто з їхніх військовослужбовців КВІР, військових та інших сил безпеки та поліції більше не хочуть воювати та шукають від нас імунітету. Як я сказав минулої ночі: «Зараз вони можуть мати імунітет, але потім отримають лише смерть!» Сподіваємося, що КВІР та поліція мирно об'єднаються з іранськими патріотами та працюватимуть разом як єдине ціле, щоб повернути країні велич, якої вона заслуговує. Цей процес має незабаром розпочатися, оскільки не лише смерть Хаменеї, але й країна була значно зруйнована і навіть стерта з лиця землі лише за один день. Однак важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерви протягом тижня або стільки, скільки буде необхідно для досягнення нашої мети – миру на всьому Близькому сході та у всьому світі!”

﻿
