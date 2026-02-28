Україна запровадила санкції проти 10 російських логістичних компаній та поштових операторів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств, що доставляють вантажі на тимчасово окуповані Росією українські території.

Про це повідомляє Офіс президента України.

До санкційного списку потрапили приватні російські компанії, які доставляють речі російським окупантам і у зворотному напрямку, по суті – здійснюють логістичну підтримку російської армії.

Також до цього пакету увійшли підприємства, що працюють на тимчасово окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру "Укрпошти". Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки.

Під санкціями й поштові оператори, які в обхід санкцій утворили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення (електроніка, дрони).

"Особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону. Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочіп у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.