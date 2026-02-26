В Україні з'являться лікарні сестринського догляду та амбасадори безбар'єрності.

В Уряді затвердили нові рішення щодо безбар'єрності для громадян у всіх сферах.

Про це розповіла Юлія Свириденко після засідання Ради безбарʼєрності.

Йдеться, зокрема, про реформування системи протезування на 2026 рік.

"Створюємо єдиний безперервний маршрут людини — від отримання медичної допомоги до підбору протеза, навчання ним користуватися і подальшого супроводу. Людині більше не потрібно буде самостійно шукати рішення в різних установах. Цифровізуємо послуги, підвищуємо їхню якість і розвиваємо національне виробництво протезів із прозорим ціноутворенням", - заявила прем'єрка.

Ще одним кроком стане впровадження нової моделі лікарень сестринського догляду — з стандартами допомоги, вимогами безбар’єрності, посиленою роллю медсестринства та інтеграцією з реабілітаційною допомогою.

Першим пілотним проєктом стане створення лікарні сестринського догляду у Львові. Вона поєднає паліативну, реабілітаційну та психосоціальну допомогу, а також підготовку фахівців.

Уряд запроваджує механізм, який заохочує створювати і облаштовувати робочі місця для людей інвалідністю, щоб залучати їх до оплачуваної праці нарівні з іншими.

Йдеться також про залучення амбасадорів безбар’єрності.

"Вони працюватимуть на основі меморандуму з міністерствами і будуть допомагати більше розповідати про те, як на практиці міністерства втілюють принципи доступності. Дякую амбасадорам, які вже долучилися до цієї роботи. Серед них — Герой України, ветеран Дмитро Фінашин, капітан ЗСУ Крістіна Саніна, менеджерка розвитку жіночого футболу Ольга Бенда, оперний співак Юрій Іваськевич", - йдеться в повідомленні.

В Уряді заявили, що рівні можливості та безбар’єрність мають стати стандартом у всіх сферах життя в Україні.