Біатлоністка Олександра Меркушина про збірну України: «У нас мало досвіду, але великий потенціал»

Ми поспілкувалися з Олександрою Меркушиною наступного дня після завершення Олімпійських ігор-2026. Біатлоністка, яка запам’яталася щирими відповідями на будь-які питання упродовж найбільших змагань чотириріччя, не зрадила собі. Вона розповіла про атмосферу Олімпійських ігор, підтримку родини, проаналізувала свої результати, поділилася очікуваннями від майбутніх стартів і пояснила, як їй вдається поєднувати спорт і активне ведення соцмереж.

Олександра Меркушина — третя біатлоністка в родині. Через це у 21-річної Олександри була подвійна мотивація і водночас підвищена відповідальність за результат. Уже можна констатувати, що вона впоралася: її виступ дає надію, що вже упродовж наступного олімпійського циклу Україна стабільно боротиметься за десятку кращих у біатлонних змаганнях найвищого рівня, а там і до п’єдесталу недалеко.

Олімпійські ігри-2026 в Італії стали дебютними для біатлоністки Олександри Меркушиної. Найкращими для українки стали індивідуальна гонка, де вона фінішувала 17-ю, і жіноча естафета — збірна України завершила цю гонку на 9-й сходинці.

Дебют на Олімпіаді

Очікування в житті й спорті не завжди збігаються з реальністю. Так сталося й в Олександри Меркушиної на Олімпіаді в Італії. Хоч Ігри-2026 були для неї дебютними, вона налаштовувалася на якомога кращі результати. Біатлоністка розповідає, що ставила собі високу планку на Олімпіаду, втім утілити все не вдалося.

«Я ставила собі дуже високу планку — кваліфікацію в масстарт і «4–0» (на вогневому рубежі, — LB.ua) саме там. У масстарт я не потрапила, і це, звісно, прикро. Я проаналізувала, чому так склалося. Це ще один урок і мотивація працювати далі. Але загалом я показала гідні результати й пишаюся своєю роботою на цих Іграх», — зауважує українка.

Водночас Олександра наголошує, що почувалася щасливою упродовж усієї Олімпіади, хоч на змаганнях були різні моменти.

«Олімпіада справді відчувається як велике свято. Дуже багато активностей, подій, постійний рух. Я досить активна людина, тому мені це дуже зайшло. Я була за будь-який «кіпіш». Засмутило лише те, що не виконала свою найбільшу спортивну ціль. Але це частина шляху, тож не час зупинятися», — пояснює біатлоністка.

З часом результати будуть кращими

Загалом на Олімпіаді Меркушина взяла участь у п’яти гонках із шести. В індивідуальній гонці вона фінішувала 17-ю, у спринті — 42-ю, у переслідуванні — 48-ю. У змішаній естафеті наша команда у складі Олександри Меркушиної, Олени Городної, Дмитра Підручного й Віталія Мандзина завершила гонку на восьмій позиції. Окрім змішаної естафети, Меркушина брала участь і в жіночій естафеті, де наша команда стала 9-ю. Варто зазначити, що Олександра, яка бігла перший етап, передала естафету на четвертій позиції. Меркушина наголошує, що їй складно обрати улюблену гонку на Олімпіаді.

«Естафета пройшла дуже круто! Однак, якщо чесно, для мене найбільшим челенджем стала індивідуальна гонка. Це була лише п’ята «п’ятнашка» (дистанція гонки — 15 кілометрів, — LB.ua) у моїй кар’єрі. Досвіду небагато, особливо для Олімпіади. Я вважаю, що впоралася гідно й винесла дуже багато саме з цієї гонки. Тому не можу обрати… Для мене і естафета, і індивідуальна гонка стали найціннішими стартами», — каже Меркушина.

Фото: EPA/UPG Олександра Меркушина під час гонки на Олімпійських іграх-2026

Як для п’ятого проходження дистанції довжиною 15 кілометрів — цілком пристойно. Біатлоністка пояснює, що ключову роль на Олімпіаді відіграє саме досвід, якого збірній України поки бракує.

«Ми справді молода команда, але з великим потенціалом. У сучасному біатлоні без досвіду дуже важко. Є багато нюансів: різні стадіони, різні погодні умови, тактичні моменти. Ми ще набираємося цього досвіду. І я впевнена, що з часом результати будуть ще кращими», — підкреслює Олександра. На щастя, їй точно є кому підказати, якщо виникнуть питання.

Сім'я біатлоністів

Головною підтримкою Олександри на Іграх та в житті є її родина. Сім’я Меркушиних — справжній скарб українського біатлону. Мати Ірина Меркушина — срібна призерка чемпіонату світу, учасниця Олімпіади-1998, батько Олег Меркушин — той, хто заклав біатлонний фундамент для Олександри, її сестри — чемпіонки Європи — Анастасії, з якою Меркушину-молодшу плутали монтажери під час Олімпіади, і продовжує допомагати донькам розвиватися вже на найвищому рівні.

«Підтримка рідних — це мій головний ресурс. Вони розділяють зі мною і перемоги, і поразки. Усі свої успіхи я завжди ділю з ними. Без них цього шляху просто не було б», — наголошує Олександра Меркушина.

Окрім родини, велику підтримку біатлоністка відчуває від українських уболівальників, які вже полюбили її за щирість.

«Я просто говорила щиро те, що відчуваю. Не намагалася щось приховувати чи виглядати ідеально. Мені було дуже приємно бачити підтримку в соцмережах. Особливо в Threads — мене багато позначали, писали теплі слова. Це дуже заряджало», — пояснює біатлоністка.

Фото: EPA/UPG Олександра Меркушина на Олімпійських іграх-2026

Вона, як і чимало інших атлетів її віку, активно веде свої сторінки в соцмережах, але не пірнає туди з головою. Меркушина каже, що соцмережі мають бути в кожного професійного спортсмена, втім важливо правильно розставляти пріоритети.

«Я веду блог, бо мені це подобається. Ще з дитинства знімала відео. Для мене це природно. Зараз блог відкриває для мене нові можливості — і як для спортсменки, і як для інфлюенсерки. Я вважаю, що за соцмережами майбутнє.При цьому я вмію делегувати: у мене є помічник, тому я можу зосередитися на спорті», — переконує Олександра й не планує зупинятися.

Сезон триває

Після Олімпійських ігор брати паузу на відпочинок Олександра не збирається. Попереду ще один важливий етап — юніорський чемпіонат світу, на який у біатлоністки амбітні плани.

«Сезон не закінчується. Попереду юніорський чемпіонат світу — останні змагання для мене у статусі юніорки. Я хочу насолодитися цим стартом. Настрій робочий. Зупинятися після Олімпіади точно не планую», — підсумувала Меркушина.

Фото: EPA/UPG Українська біатлоністка Олександра Меркушина

Юніорський чемпіонат світу в німецькому Арбері стартує вже 28 лютого й триватиме до 8 березня.