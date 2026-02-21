На Олімпійських іграх-2026 в Італії відбулася остання лижна гонка серед чоловіків, повідомляє LB.ua.

У мас-старті на 50 км перемогу святкував Йоганнес Клебо. Для норвежця це вже шоста перемога на цій Олімпіаді. Він виграв кожен свій старт та став абсолютним чемпіоном.

Загалом Клебо виграв золото Олімпіади вже в 11-те. Він є одноосібним рекордсменом за кількістю золотих медалей на зимових Олімпіадах. По 8 олімпійських нагород найвищого ґатунку мають Маріт Бьорген (лижні перегони), Уле-Ейнар Бйорндален (біатлон) та Бйорн Делі (лижні перегони).

Нагадаємо, 22 лютого відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор-2026.