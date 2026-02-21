Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Лижник Йоганнес Клебо – абсолютний чемпіон Олімпіади-2026

Норвежець здобув 6 золотих нагород. 

Лижник Йоганнес Клебо – абсолютний чемпіон Олімпіади-2026
Норвезький лижник Йоганнес Клебо
Фото: EPA/UPG

На Олімпійських іграх-2026 в Італії відбулася остання лижна гонка серед чоловіків, повідомляє LB.ua. 

У мас-старті на 50 км перемогу святкував Йоганнес Клебо. Для норвежця це вже шоста перемога на цій Олімпіаді. Він виграв кожен свій старт та став абсолютним чемпіоном.

Загалом Клебо виграв золото Олімпіади вже в 11-те. Він є одноосібним рекордсменом за кількістю золотих медалей на зимових Олімпіадах. По 8 олімпійських нагород найвищого ґатунку мають Маріт Бьорген (лижні перегони), Уле-Ейнар Бйорндален (біатлон) та Бйорн Делі (лижні перегони).

Нагадаємо, 22 лютого відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор-2026.

