ГоловнаСпорт

Олімпіада-2026: розклад змагань 20 лютого

Українці змагаються у двох дисциплінах.

Олімпіада-2026: розклад змагань 20 лютого
Дмитро Котовський під час стрибка
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 20 лютого відбудуться змагання в чоловічій акробатиці та біатлоні на Олімпійських іграх-2026 в Італії.

Про це повідомляє LB.ua.

Одразу четверо фристайлістів позмагаються за вихід до фіналу: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк та Максим Кузнєцов. Кваліфікація стартує о 11:45 за Києвом. 

Фінал лижної акробатики відбудеться сьогодні, о 14:25. 

У мас-старті Україну представлять Дмитро Підручний і Віталій Мандзин, гонка розпочнеться о 15:15. 

Офіційним транслятором Олімпіади-2026 є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції будуть доступні на Суспільне Спорт: телеканал Суспільне спорт, місцеві канали Суспільного, "Радіо Промінь" та сайт Суспільного. 

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого.

﻿
