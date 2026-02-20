Олімпіада-2026: розклад змагань 20 лютого

Українці змагаються у двох дисциплінах.

Дмитро Котовський під час стрибка

Сьогодні, 20 лютого відбудуться змагання в чоловічій акробатиці та біатлоні на Олімпійських іграх-2026 в Італії.

Про це повідомляє LB.ua.

Одразу четверо фристайлістів позмагаються за вихід до фіналу: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк та Максим Кузнєцов. Кваліфікація стартує о 11:45 за Києвом.

Фінал лижної акробатики відбудеться сьогодні, о 14:25.

У мас-старті Україну представлять Дмитро Підручний і Віталій Мандзин, гонка розпочнеться о 15:15.

Офіційним транслятором Олімпіади-2026 є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції будуть доступні на Суспільне Спорт: телеканал Суспільне спорт, місцеві канали Суспільного, "Радіо Промінь" та сайт Суспільного.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого.