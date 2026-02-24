На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Україна поглиблює співпрацю з Хорватією в сфері гуманітарного розмінування

Також прем'єр міністри країн обговорили реабілітацію українських захисників.

Україна поглиблює співпрацю з Хорватією в сфері гуманітарного розмінування
Юлія Свириденко та Андрей Пленкович
Фото: Юлія Свириденко

Україна поглиблюємо партнерство з Хорватією у сфері гуманітарного розмінування. 

Про це заявила Юлія Свириденко під час зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

"Хорватія, яка свого часу сама пройшла шлях відновлення після війни, має унікальний досвід у сферах гуманітарного розмінування та підтримки реабілітації ветеранів", - сказала Свириденко.

У рамках Угоди про співпрацю в галузі протимінної діяльності Україна отримала 69 машин DOK-ING, які активно працюють для відновлення українських земель. 

Як повідомила прем'єрка, Хорватія внесла €1,5 млн до Фонду підтримки енергетики України та передала трансформатори і генератори для підтримки нашої енергосистеми.

"Також обговорили співпрацю у забезпеченні рекреаційних програм для Захисників і Захисниць та їхніх родин. Наші військовослужбовці проходять лікування та реабілітацію у Хорватії. Це важлива підтримка для наших воїнів, які повертаються до активного життя після поранень", - додала Юлія Свириденко.

Прем'єри України та Хорватії домовилися розпочати підготовку до проведення спільної міжурядової комісії та забезпечити участь України у саміті ініціативи Трьох морів.

﻿
