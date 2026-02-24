Україна поглиблює співпрацю з Хорватією в сфері гуманітарного розмінування

Україна поглиблюємо партнерство з Хорватією у сфері гуманітарного розмінування.
Про це заявила Юлія Свириденко під час зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.
"Хорватія, яка свого часу сама пройшла шлях відновлення після війни, має унікальний досвід у сферах гуманітарного розмінування та підтримки реабілітації ветеранів", - сказала Свириденко.
У рамках Угоди про співпрацю в галузі протимінної діяльності Україна отримала 69 машин DOK-ING, які активно працюють для відновлення українських земель.
Як повідомила прем'єрка, Хорватія внесла €1,5 млн до Фонду підтримки енергетики України та передала трансформатори і генератори для підтримки нашої енергосистеми.
"Також обговорили співпрацю у забезпеченні рекреаційних програм для Захисників і Захисниць та їхніх родин. Наші військовослужбовці проходять лікування та реабілітацію у Хорватії. Це важлива підтримка для наших воїнів, які повертаються до активного життя після поранень", - додала Юлія Свириденко.
Прем'єри України та Хорватії домовилися розпочати підготовку до проведення спільної міжурядової комісії та забезпечити участь України у саміті ініціативи Трьох морів.
- Румунія та Хорватія приєдналися до програми PURL щодо закупівлі зброї США для України.
- Міністр економіки: Хорватія готова допомогти Угорщині і Словаччині з транзитом нафти, але не російської