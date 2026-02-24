Володимир Зеленський розповів про результати саміту Україна - країни Північної Європи та Балтії. Обговорили, зокрема, надійні гарантії безпеки, щоб унеможливити нову агресію та забезпечити тривалу стабільність для всієї Європи.
Про це розповів Президент у своєму Telegram.
Оголошено також про щонайменше 12,5 млрд євро оборонної підтримки для України цього року.
Окрім цього, йдеться про не менш ніж 918 млн євро на посилення енергетичної стійкості.
"Дякую партнерам за підтримку України та солідарність із нашим народом", - підсумував Зеленський.
- ЄС надав понад 200 млрд євро Україні і продовжить допомагати. Новий пакет має надійти до Великодня.
- Від початку війни Канада передасть Україні 449 броньованих автомобілів. Протягом року країна також виділить близько $1,5 млрд на іншу військову допомогу.
- Україна отримає кредит від ЄС на 90 млрд євро, попри блокування Угорщиною. Єврокомісія знайде рішення.