На саміті Україна - країни Північної Європи та Балтії також обговорили надійні гарантії безпеки.

Володимир Зеленський розповів про результати саміту Україна - країни Північної Європи та Балтії. Обговорили, зокрема, надійні гарантії безпеки, щоб унеможливити нову агресію та забезпечити тривалу стабільність для всієї Європи.

Про це розповів Президент у своєму Telegram.

Оголошено також про щонайменше 12,5 млрд євро оборонної підтримки для України цього року.

Окрім цього, йдеться про не менш ніж 918 млн євро на посилення енергетичної стійкості.

"Дякую партнерам за підтримку України та солідарність із нашим народом", - підсумував Зеленський.