FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: щонайменше 12,5 млрд євро оборонної підтримки отримає Україна цього року

На саміті Україна - країни Північної Європи та Балтії також обговорили надійні гарантії безпеки.

Зеленський: щонайменше 12,5 млрд євро оборонної підтримки отримає Україна цього року
Саміт Україна - країни Північної Європи та Балтії
Фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський розповів про результати саміту Україна - країни Північної Європи та Балтії. Обговорили, зокрема, надійні гарантії безпеки, щоб унеможливити нову агресію та забезпечити тривалу стабільність для всієї Європи.

Про це розповів Президент у своєму Telegram.

Оголошено також про щонайменше 12,5 млрд євро оборонної підтримки для України цього року.

 Окрім цього, йдеться про не менш ніж 918 млн євро на посилення енергетичної стійкості.

"Дякую партнерам за підтримку України та солідарність із нашим народом", - підсумував Зеленський.

  • ЄС надав понад 200 млрд євро Україні і продовжить допомагати. Новий пакет має надійти до Великодня.
  • Від початку війни Канада передасть Україні 449 броньованих автомобілів. Протягом року країна також виділить близько $1,5 млрд на іншу військову допомогу.
  • Україна отримає кредит від ЄС на 90 млрд євро, попри блокування Угорщиною. Єврокомісія знайде рішення.
﻿
