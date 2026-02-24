​В Україні зріс ринок міжнародних пасажирських перевезень автобусом: дослідження KLR Bus

У 2025 році ринок міжнародних автобусних перевезень автобусом з України до європейських країн демонструє впевнене відновлення та зростання, перетворюючись на стабільну та передбачувану галузь. Про це свідчать дані дослідження від компанії KLR Bus.

Зростання кількості поїздок автобусами підтверджує загальну статистику мобільності: щомісяця українці перетинають державний кордон у середньому 2,35 мільйона разів, згідно з даними ДПСУ.

Спеціалісти KLR Bus зазначають, що 2025 рік став переломним: хаотичні поїздки на кордон поступилися місцем чіткій логістиці з регулярними рейсами, зрозумілими графіками та стабільними маршрутами. Пасажири дедалі частіше планують поїздки заздалегідь, обирають зручні стикування та комфортні умови. Проведене KLR Bus опитування також містить наступні дані:

59,9% подорожують 1–2 рази на рік (переважно на свята чи у відпустку до рідних);

25,1% здійснюють 3–5 поїздок щорічно;

5,1% їздять постійно;

9,9% скористалися міжнародним рейсом вперше.

Візити до родичів та друзів назвали основною метою поїздки 78,1% опитаних. Туризм займає друге місце з показником 9%. Решта пасажирів їде у ділових відрядженнях, на навчання, лікування або для стикування з авіарейсами в найближчих аеропортах.

Географія попиту, відзначають KLR Bus, чітко відображає міграційні потоки. За даними Eurostat, найбільше українців під тимчасовим захистом проживає у Німеччині (понад 1,218 млн осіб), Польщі (близько 1,009 млн) та Чехії (389 тис.). Значні громади сформувалися також в Іспанії, Нідерландах та Австрії. Саме ці країни стали основними напрямками: рейси концентруються на ключових містах — Берлін, Гамбург, Мюнхен, Варшава, Краків, Прага, Відень, Барселона, Валенсія тощо.

В Україні головними хабами виїзду залишаються Львів та Київ, де пасажири часто пересідають з поїздів на автобуси. Інші популярні точки виїзду — Харків, Дніпро, Хмельницький.

Тренди 2026 року обіцяють ще більшу систематизацію ринку: регулярні рейси з фіксованою періодичністю, розширення мережі під потреби пасажирів, масштабування цифрових сервісів. Конкуренція, зазначають у KLR Bus, зміщується з ціни на якість та комфорт і довіру.

На основі дослідження, в компанії роблять висновок, що попри виклики війни, українці активно підтримують зв’язок із домом, а перевізники перетворюють цей попит на стабільну послугу з новими можливостями для розвитку та інновацій.