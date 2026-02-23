На відновлення України впродовж наступних десяти років потрібно 588 мільярдів доларів

Потреби відновлення України впродовж наступних десяти років складуть 588 млрд. доларів. Це на 64 мільярди більше ніж рік тому.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України у спільному звіті зі Світовим Банком, Європейською Комісією та ООН.

Найбільш постраждалі сектори згідно з результатами оцінки: житло — 31% від загальної шкоди, транспорт — 20,6%, енергетика — 12%, а також торгівля та промисловість (9%) і сільське господарство (6%).

«Масштаб відновлення України не має аналогів у сучасній історії: наші потреби у відновленні на наступне десятиліття вже сягнули 588 млрд дол. США. На реалізацію пріоритетних проектів і програм у 2026 році ми маємо наявне фінансування у 5,8 млрд дол. США, проте дефіцит залишається критичним — 9,5 млрд дол. США. Найбільший дефіцит фінансування зосереджений у сферах енергетики, житла, транспорту та водопостачання і водовідведення. Відновлення одного сектору неможливе без іншого. Ми вдячні партнерам, які стоять пліч-о-пліч із нами, підтримують відновлення України, впроваджуючи європейські стандарти та принцип Build Back Better. Разом ми не просто відбудовуємо країну, ми наближаємо членство України в ЄС», — зазначив Олексій Кулеба.

У 2025 році енергетичний сектор України зазнав значних втрат, ще більші — у перші два місяці 2026 року. Загальні потреби у відновленні енергосистеми та мереж теплопостачання станом на 31 грудня 2025 року оцінюються у 90,6 млрд доларів. Теплопостачання має потребу в 2026 році 1,6 млрд. доларів, але забезпечено фінансується менше ніж на 1%.

Як йдеться у звіті, найбільший загальний обсяг потреб у відновленні та відбудові припадає саме на транспорт – понад 96 млрд доларів на наступне десятиліття. Йдеться про руйнування доріг, залізниць, мостів та логістичної інфраструктури.

Від початку повномасштабної війни пошкоджено або зруйновано 14% житлового фонду або більше 3 млн домогосподарств. Понад 80% пошкоджень та руйнувань припадає саме на прифронтові та прикордонні регіони.