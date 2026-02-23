Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаЕкономікаДержава

На відновлення України впродовж наступних десяти років потрібно 588 мільярдів доларів

Фото ілюстративне
Фото: Сергій Сухомлин

Потреби відновлення України впродовж наступних десяти років складуть 588 млрд. доларів. Це на 64 мільярди більше ніж рік тому. 

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України у спільному звіті зі Світовим Банком, Європейською Комісією та ООН.

Найбільш постраждалі сектори згідно з результатами оцінки: житло — 31% від загальної шкоди, транспорт — 20,6%, енергетика — 12%, а також торгівля та промисловість (9%) і сільське господарство (6%).

«Масштаб відновлення України не має аналогів у сучасній історії: наші потреби у відновленні на наступне десятиліття вже сягнули 588 млрд дол. США. На реалізацію пріоритетних проектів і програм у 2026 році ми маємо наявне фінансування у 5,8 млрд дол. США, проте дефіцит залишається критичним — 9,5 млрд дол. США. Найбільший дефіцит фінансування зосереджений у сферах енергетики, житла, транспорту та водопостачання і водовідведення. Відновлення одного сектору неможливе без іншого. Ми вдячні партнерам, які стоять пліч-о-пліч із нами, підтримують відновлення України, впроваджуючи європейські стандарти та принцип Build Back Better. Разом ми не просто відбудовуємо країну, ми наближаємо членство України в ЄС», — зазначив Олексій Кулеба.

У 2025 році енергетичний сектор України зазнав значних втрат, ще більші — у перші два місяці 2026 року. Загальні потреби у відновленні енергосистеми та мереж теплопостачання станом на 31 грудня 2025 року оцінюються у 90,6 млрд доларів. Теплопостачання має потребу в 2026 році 1,6 млрд. доларів, але забезпечено фінансується менше ніж на 1%. 

Як йдеться у звіті, найбільший загальний обсяг потреб у відновленні та відбудові припадає саме на транспорт – понад 96 млрд доларів на наступне десятиліття. Йдеться про руйнування доріг, залізниць, мостів та логістичної інфраструктури.

Від початку повномасштабної війни пошкоджено або зруйновано 14% житлового фонду або більше 3 млн домогосподарств.  Понад 80% пошкоджень та руйнувань припадає саме на прифронтові та прикордонні регіони. 

  • Іспанія спрямує 200 млн євро на проєкти з модернізації енергетики та інфраструктури України. Допомога Іспанського  офісу з питань відбудови України перевищує 845 млн євро.
