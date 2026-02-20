Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Іспанія спрямує 200 млн євро на проєкти з модернізації енергетики та інфраструктури України

Допомога Іспанського  офісу з питань відбудови України перевищує 845 млн євро.

Фото: Міністерство розвитку громад і територій України

Іспанський офіс з питань відбудови України спрямує додаткові 200 млн євро на проєкти з модернізації енергетики та інфраструктури.

Про це розповіли у Міністерстві розвитку громад і територій України за результатами зустрічі із Головою Іспанського офісу з питань відбудови України Кларою Гусман Сапатер

З українського боку участь у перемовинах взяли Перша заступниця Міністра Альона Шкрум та заступниця Міністра Марина Денисюк.

"Основний фокус зустрічі – старт роботи Іспанського офісу з питань відбудови України, який посеред усього функціонуватиме за принципом "єдиного вікна" для іспанських приватних компаній", – ідеться у повідомленні. 

Також важливим питанням стало виділення додаткових 200 млн євро на модернізацію енергетики та інфраструктури.

"Ми високо цінуємо вагомий внесок Іспанії у підтримку України, який уже перевищує 845 млн євро. Створення профільного Офісу з відбудови та виділення додаткових 200 млн євро на модернізацію енергетики та інфраструктури – це важливий крок для посилення участі іспанського бізнесу в цих процесах. Ми готові спільно визначати пріоритетні проєкти, щоб ці кошти були використані з максимальним соціальним ефектом для потреб відновлення української інфраструктури", – зазначила Альона Шкрум.

Мінрозвитку запропонувало іспанській стороні долучитися до фінансування інвестиційних проєктів у сферах енергетики та логістики. Йдеться про ініціативи з високим ступенем готовності, які можуть бути реалізовані за участі іспанських компаній та приватного сектору.

Окремий фокус – підтримка прифронтових регіонів, куди насамперед спрямовуватиметься грантова й технічна допомога.

Сторони також розпочинають підготовку до підписання міжурядових угод у форматі G2G (government-to-government). Цей механізм має стати правовою основою для реалізації конкретних секторних проєктів – від постачання когенераційних установок для громад до будівництва стратегічних доріг до західних кордонів.

Ключова місія Іспанського офісу – координація ресурсів для відбудови, реформ і модернізації України, а також посилення участі Іспанії та її бізнесу в цих процесах. Наразі також розглядається можливість відкриття його філії безпосередньо в Україні.

﻿
