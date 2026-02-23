Російський дрон атакував крамницю у Краматорську на Донеччині

"Сьогодні вдень, 23 лютого о 13:55, російський ударний БпЛА влучив поряд з продовольчою крамницею. Поранень зазнав 42-річний чоловік. Надається медична допомога в місцевій лікарні", – ідеться у повідомленні.

Про це п овідомляє Краматорська міська рада.

