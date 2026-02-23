Російський дрон атакував крамницю у Краматорську на Донеччині

Окупанти атакували безпілотником продовольчу крамницю у місті Краматорськ. унаслідок атаки поранень зазнав цивільний.
Про це повідомляє Краматорська міська рада.
"Сьогодні вдень, 23 лютого о 13:55, російський ударний БпЛА влучив поряд з продовольчою крамницею. Поранень зазнав 42-річний чоловік. Надається медична допомога в місцевій лікарні", – ідеться у повідомленні.
Наслідки ворожого обстрілу встановлюють, на місці події працюють всі відповідні служби.
- Російські війська 22 лютого двічі атакували місто Слов'янськ на Донеччині. Ворог завдав удару по місцевому ринку та пошкодив приватні будинки.