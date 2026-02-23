"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Російський дрон атакував крамницю у Краматорську на Донеччині

Поранень зазнав цивільний.

Російський дрон атакував крамницю у Краматорську на Донеччині
наслідки ворожого удару по Краматорську
Фото: Краматорська міська рада

Окупанти атакували безпілотником продовольчу крамницю у місті Краматорськ. унаслідок атаки поранень зазнав цивільний.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"Сьогодні вдень, 23 лютого о 13:55, російський ударний БпЛА влучив поряд з продовольчою крамницею. Поранень зазнав 42-річний чоловік. Надається медична допомога в місцевій лікарні", – ідеться у повідомленні. 

Наслідки ворожого обстрілу встановлюють, на місці події працюють всі відповідні служби.

